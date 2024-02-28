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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء معمل لتحليل متبقيات المبيدات في مركز سمسطا ببني سويف

صدى البلد

اصطحب الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، كلا من الدكتورة هند عبد اللاه مديرة المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والدكتور محمود السيسى مدير مركز التدريب بالمعمل ،لتفقد الموقع المخصص لإنشاء مشروع المركز الخدمي المتكامل للنباتات الطبية والعطرية  بمركز سمسطا ، وذلك في حضور نشأت معبد رئيس مركز ومدينة سمسطا، والدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة. 


وخلال الزيارة ، تفقد  نائب المحافظ وأعضاء اللجنة ، محيط الموقع المخصص لمركز الخدمات ، وذلك لمعاينة الوضع على الطبيعة ، تمهيدا  لتحديد أنسب الأماكن  لإنشاء معمل لتحليل متبقيات المبيدات لخدمة منتجى ومصدرى الحاصلات الزراعية ، وذلك  بالتعاون  بين المحافظة ومركز البحوث الزراعية ، وفي ضوء ما أسفر عنه  اللقاء  الذي جمع بين المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ورئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور عادل عبد العظيم.

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تم الاتفاق خلال اللقاء الذي عقد "منذ أيام" على دراسة إنشاء معمل  لتحليل متبقيات المبيدات تابع للبحوث الزراعية ،لتلافي المشكلات التي تواجه مزارعي النباتات الطبية والعطرية ولخدمة اقليم شمال الصعيد بأكمله ، لاسيما وأن الموقع المقترح يتميز بقربه  من المنطقة الصناعية المزمع انشاؤها، و محور الفشن ومشروع القطار السريع و شبكة الطرق المؤدية للفيوم

 

المبيدات القطار السريع المشكلات المركزي لمتبقيات المبيدات النباتات الطبية والعطرية المنطقة الصناعية ديوان عام المحافظة توفير مصدر دخل رئيس مركز البحوث الزراعية لتنمية الاقتصادية غنيم محافظ بنى سويف علاء سعيد

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