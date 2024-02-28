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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

6 طلاب يفوزون بمسابقة أوائل الثانوية العامة ببني سويف على مستوى الجمهورية

صدى البلد

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الطلاب الفائزين في نهائيات مسابقة أوائل الطلبة للشهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية "عددهم 6 طلاب"، والتي أجريت بمبنى الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، حيث حصل طلاب المحافظة المركز الثاني والذين تم تكريمهم بمقر وزارة التربية والتعليم،متمنيا لهم مزيد من التفوق، موجها  التهنئة لهم ولأسرهم، ومعلميهم، ومشرفيهم، ووكيل وزارة التربية والتعليم الأستاذ هاني عنتر، وكل قيادات المديرية.


ومن ناحيته أعرب  وكيل الوزارة عن سعادته بتهنئة المحافظ "د.محمد هاني غنيم "، ومتابعة سيادته لمستجدات المسابقة أولا بأول واتاحة كافة أوجه الدعم الممكنة، مشيرا إلى تفاصيل المسابقة التي يتم تنظيمها تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفني، من خلال  الإدارة العامة للتعليم الثانوى، وهي مسابقة لأوائل الطلبة بمرحلة الثانوية العامة للصف الثالث الثانوي على مستوى المدارس الثانوية العامة الرسمية بالجمهورية للعام الدراسي 2023/2024 وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية وبالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم العام والإدارة المركزية لتطوير المناهج، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

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وتم تنفيذ مسابقة أوائل الطلبة بالمقر الرئيسي باتحاد الطلاب بالعجوزة وتقسم المديريات إلى خمس قطاعات على النحو التال : القطاع الأول ويشمل مديريات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والشرقية والغربية) ، والقطاع الثاني ويشمل مديريات (الإسكندرية، ومرسى مطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط )، والقطاع الثالث يشمل مديريات (الدقهلية، والإسماعيلية، وبور سعيد، والسويس، وشمال سيناء وجنوب سيناء)، بينما القطاع الرابع ويشمل مديريات (بنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والفيوم والوادي الجديد )، وأخيرا في القطاع الخامس  الذي يشمل مديريات (قنا، والأقصر، وأسوان، وسوهاج، البحر الأحمر ).

 

 

الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية اتحاد الطلاب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الذي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور محمد هاني الدكتور محمد هاني غنيم المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي رية رفي ر رضا حجازي وزير التربية والتعليم رضا حجازي وزير التربية والتعليم مدارس الثانوية العامة محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وكيل الوزارة وزير التربية والتعليم

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