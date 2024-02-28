من فراش المرض.. حلمي بكر يخرج عن صمته ويفتح النار| تفاصيل

عبر الموسيقار الكبير حلمي بكر، عن استيائه مما ينشر عنه وعن زوجته خلال الفترة الأخيرة عبر المواقع الإخبارية الإلكترونية، مشيرا إلى أن ما يحدث ويقال أمر يشعره بالغضب بشدة.

وأضاف حلمي بكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن :"كل اللي بيتقال عني وعن زوجتي هيافة.



وتابع حلمي بكر :"بحبكم جدا، وحالة الحب دي اللي عندكم معرفش شكلها ايه، وبتهاجم وزعلان من الإعلام".



وأكمل حلمي بكر :"سعيد جدا بأن خيبتتا بقت تقيلة، ويحصل اللي يحصل وانا بتفرج، وانا بحب جمهوري جدا ومرضي منعني من الكلام".

