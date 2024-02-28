عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من فراش المرض.. حلمي بكر يخرج عن صمته ويفتح النار| تفاصيل

حلمي بكر
حلمي بكر

عبر الموسيقار الكبير حلمي بكر، عن استيائه مما ينشر عنه وعن زوجته خلال الفترة الأخيرة عبر المواقع الإخبارية الإلكترونية، مشيرا إلى أن ما يحدث ويقال أمر يشعره بالغضب بشدة.

txt

نادية مصطفي تكشف عن إجراء جديد لنجل حلمي بكر

وأضاف حلمي بكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن :"كل اللي بيتقال عني وعن زوجتي هيافة.


وتابع حلمي بكر :"بحبكم جدا، وحالة الحب دي اللي عندكم معرفش شكلها ايه، وبتهاجم وزعلان من الإعلام".


وأكمل حلمي بكر :"سعيد جدا بأن خيبتتا بقت تقيلة،  ويحصل اللي يحصل وانا بتفرج، وانا بحب جمهوري جدا ومرضي منعني من الكلام".
 

حلمي بكر الإعلامية نهال طايل الموسيقار الكبير حلمي بكر المواقع الأخبارية برنامج تفاصيل فضائية صدى البلد مرض حلمى بكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 %| رئيس الوزراء يزف خبرًا سارًا للجميع قبل شهر رمضان 2024

بخلاف صفقة رأس الحكمة| 20 مليار دولار جديدة في طريقها لمصر.. بشرى سارة للجميع

عاود الهبوط مجددا| تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم

بالزيادة الجديدة.. موعد وتفاصيل صرف معاشات مارس القادم

زيادة الدعم على بطاقة التموين 100 جنيه.. الوزارة تحسم الجدل: "ننتظر موافقة الحكومة"

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر 2024

انفراد| سبائك وأطقم .. ابنة شقيقة جواهرجي بولاق تكشف حجم المسروقات.. فيديو

انخفاض سعر علبة السجائر كليوباترا| هل ستتراجع باقي الأنواع؟

موضوعات متعلقة

فراش المرض.. أول تصريحات للموسيقار حلمي بكر يعبر فيها عن غضبه

ترشيحاتنا

وزير الرياضة يفتتح البطولة الأفروعربية للكرة الطائرة جلوس بالقاهرة

مش ميسي ولا جورجينا السبب.. رونالدو يكشف سر حركته المشينة أمام الشباب

قيادي في حماس يكشف عن اتفاق جديد بين الحركة وإسرائيل

حَرّ في القاهرة.. الأرصاد: ارتفاع مفاجئ لدرجات الحرارة لمدة 48 ساعة

بشائر رأس الحكمة .. مفاجأة في أسعار السيارات بالسوق المصري

قصف إسرائيلي يستهدف دمشق وريفها.. شاهد الصور الأولى للانفجارات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير.. شاهد إطلالة مي عمر في عشاء النجوم بالزمالك

يسبب الوفاة المفاجئة .. احذر هذا النوع من البطاطس

في الزمالك مع زوجها.. درة ترتدي «جمبسوت» بسعر خرافي

إطلالة جديدة.. شمس الكويتية تبهر متابعيها | شاهد

فيديو

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

صاحب مكتبة يكشف امرأة أرادت تصوير أوراق بـ"طلاسم سحر"| شاهد ماذا فعل!

زوجي بريء وحالتنا المادية كويسة.. زوجة المتهم بخطف حبيبة الشماع تكشف تفاصيل جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ