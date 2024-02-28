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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يفتتح البطولة الأفروعربية للكرة الطائرة جلوس بالقاهرة

صدى البلد

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الأربعاء البطولة الأفروعربية للكرة الطائرة جلوس، التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 27 فبراير الجاري وحتى 4 مارس المقبل.

 

وتقام فعاليات البطولة على الصالة رقم 4  باستاد القاهرة الدولي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبتنظيم الاتحاد العربي لرياضات ذوي الإعاقة برئاسة إيهاب حسنين، وبدعم من الدكتور فهد الفقير رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية.

 

وأثني الدكتور أشرف صبحي على الدكتور فهد الفقير ودعمه للبطولة.


كما أشاد وزير الشباب والرياضة بالحفل والتنظيم مؤكداً أن مصر دائماً حاضرة وعلى اتم استعداد لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية.


حضر حفل الافتتاح، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ولوري اوكيمورا رئيسة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة البارالمبية، والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية، والدكتور فهد الفقير رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية، والإعلامي إيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة، والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة.

 

أحيا الحفل المطرب محمد صلاح، بأغنية كتبت خصيصا من أجل الحدث، مع عرض فني راقص مميز نال إعجاب جميع الوفود المشاركة، والجماهير أيضًا.

 

ويشارك في البطولة 12 فريقًا يمثلون أندية من 8 دول هي: العراق، المغرب، رواندا، نيجيريا، ومصر، وتشارك كل منهم بفريق واحد، وتشارك الجزائر والسعودية بفريقين وليبيا  بثلاث فرق.

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