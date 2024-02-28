قلة أدب | انفعال حلمي بكر على فراش المرض لسبب مثير

علق الموسيقار حلمي بكر، في أول ظهور له على منصات الإعلام بعد الأخبار الأخيرة التي تداولت بشأن حالته الصحية، قائلا: أنا بحبكم جدًا بس معرفش حالة الحب اللي عندكم شكلها ايه، وزعلان من اللي بيتقال عني لكن حالتي الصحية تمنعني من التعليق.



أضاف بكر في مداخلة هاتفية له مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2: أنا موصلتش للدرجة اللي الإعلام وصفني بيها، ومفيش حاجة تخليني انشغل بالتعليق عن اللي بيحصل.



واستكمل الفنان حلمي بكر: مش هقعد اتكلم في الوقت ده عن المطربين وغيره.

واختتم: الجمهور بيطمن بالتطاول وقلة الأدب والهجوم، وأرفض الحديث والتعليق عن ما يخص حالتي الصحية وبشأن اتجاهي للسفر إلى الشرقية مع زوجتي.

وبدورها علقت سماح القرشي، الفنان زعلان والحالة وصلت امبارح إلى 50%، والدكتور قالي اللي انتي بنيتيه في 3 شهور ضاع من اللي بيحصل، وياريت الناس تبعد عننا وتسيبنا في حالنا وكفاية كلام عنه لأن ده بيأثر عليه بالسلب.

