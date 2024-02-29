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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

29 قطعة ذهب| القصة الكاملة لقـ تل جواهرجي بولاق: "صاحب المتهم باعه وطليقته قبضت"

واقعة قتل جواهرجي
واقعة قتل جواهرجي بولاق أبو العلا

واقعة وجريمة مأساوية حصلت علي تعاطف الرأي العام بأكمله، عقب قتل "جواهرجي بولاق أبو العلا" داخل محله لبيع الذهب، من قبل أحد الزبائن ليقوم بخداعه وطعنه ويتسبب في مقتله، وسرقته من داخل محله بذهب يقدر بملايين الجنيهات.

ونجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة في أقل من 24 ساعة، في القبض على المتهم بقتل "جوهراجي بولاق أبو العلا"، وتم اقتياده في حراسة أمنية مشددة إلى قسم الشرطة للتحقيق معه، وإليكم تفاصيل الواقعة في السطور التالية.

قتل "جواهرجي بولاق أبو العلا"

"جواهرجي بولاق أبو العلا" هو الخواجة حسني الخناجري، صاحب محل مجوهرات شهير ببولاق أبو العلا، لقي مصرعه اثر قيام شخص بالدخول إلي المحل وطلب من عامل في المحل شراء "علبة سجائر"، وعقب عودة العامل عثر علي الخواجة حسني جثة هامدة، مع سرقة مجوهرات من المحل.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا بتعرض محل مجوهرات شهير بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا لعملية سرقة، وانتقلت أجهزة الأمن في حينه وتم العثور علي جثة الخواجة حسني الخناجري مصاب بضربة علي رأسه لقي علي اثرها مصرعه، وسرقة كميات كبيرة من المجوهرات من داخل المحل.

وتم تشكيل فريق بحث لتحديد وضبط تلك العناصر الإجرامية، ورفع البصمات من مسرح الحادث، وكذلك حصر المسروقات، وفحص الكاميرات، وسماع الشهود بالمنطقة، وتم تحرير محضر، ونجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة في أقل من 24 ساعة في القبض على المتهم بقتل "جوهراجي بولاق أبو العلا".

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