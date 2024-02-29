ليفربول يتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ويضرب موعدا مع مانشستر يونايتد

تأهل ليفربول إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على ساوثهامبتون بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء.

وسجل أهداف ليفربول كل من لويس كوماس في الدقيقة 44، وجايدن دانس هدفين في الدقيقتين 73 و88.

ويواجه ليفربول في الدور ربع النهائي فريق مانشستر يونايتد.

ومن المقرر أن تقام مباريات ربع النهائي خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تبدأ يوم السبت الموافق 16 مارس المقبل.

وفيما يلي نتائج القرعة:

وولفرهامبتون X كوفنتري سيتي.

مانشستر يونايتد X ليفربول.

تشيلسي X ليستر سيتي.

مانشستر سيتي X نيوكاسل يونايتد.

وأعلن فريقا ليفربول وساوثهامبتون، عن تشكيلتيهما الأساسيتين لمواجهتهما مساء الأربعاء، في ثمن نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتواصل غياب محمد صلاح ودومينيك سوبوسلاي وداروين نونيز للإصابة، في وقت تزخر فيه صفوف الفريق بعدد آخر من المصابين، آخرهم رايان جرافينبرش وواتارو إندو.

وسيقود الهولندي كودي جاكبو هجوم ليفربول، فيما كان لافتا جلوس الكولومبي لويس دياز على دكة البدلاء رغم أزمة الإصابات.

وعلى دكة البدلاء أيضا، يتواجد أيضا كل من لاعب الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، والمدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي.

تشكيل ليفربول

كيليهير، جوميز، فان دايك، كوانساه، تسيميكاس، ماكونيل، برادلي، كوماس، كلارك، إليوت، جاكبو.

تشكيل ساوثهامبتون

لوملي، بري، ستيفنز، بيدناريك، مانينج، تشارلز، روثويل، أريبو، إيدوزي، مارا، كمال الدين.

المدرب: راسيل مارتن.