استشاري وزير الصحة للسياحة العلاجية: لدينا 60% من الرمال السوداء

قال سميح عامر، استشاري وزير الصحة ل السياحة الصحية، أننا نمتلك 1356 عين كبريتية ولدينا 60% من الرمال السوداء التي تساعد في علاج الكثير من الأمراض.

واضاف خلال تصريحات تلفزيونية على قناة صدى البلد، لدينا مناطق استشفاء ونتمتع بأجواء مميزة طوال العام، ونتمتع بتاريخ في مجال الاستشفاء، متابعا: هناك إقبال كبير من كبر السائحين على المناطق الاستشفائية.

وأكمل: لدينا 127 مستشفى حاصلة على الاعتماد، ولدينا مستشفيات مميزة ليست متواجده في الدول العالمية.

ولفت إلى أنه سيتم إنشاء مراكز استشفائية في العديد من الأماكن السياحية