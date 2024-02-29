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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سيدة تحرم نفسها من النوم لـمدة 36 ساعة لسبب غريب

صدى البلد

أثارت سيدة بريطانية تدعى جيمي جونتون  والتي تبلغ من العمر47 عامًا ، الجدل وذلك لقيامها بعلاج الاكتئاب وذلك بطريقة غريبة مستغلة أن المرض النفسي يمكن أن يتم القيام بربطه باضطراب إيقاع الساعة البيولوجية للجسم، لذا قد حاولت القيام بإعادة ضبط هذه الساعة وذلك  لتحسين حالتها.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد لجأت ، للقيام بالانضمام  إلى تجربة سريرية رائدة تتمثل في البقاء مستيقظة لـحوالي 36 ساعة، وذلك بعدما عانت من مرض الاكتئاب لفترة طويلة.


وقبل انضمام جيمي جونتون إلى الدراسة، كانت  تعيش في لندن وذلك مع زوجها كريس، وقد كانت تعاني من بعض المشكلات النفسية  بجانب الدوار والغثيان، وعدم القدرة على النوم، لذا توقفتت عن تناول الأدوية وذلك بعد حوالي أسبوعين، ثم انضمت  إلى تجربة سريرية رائدة في المملكة المتحدة، تساعد مرضى الاكتئاب على محاولة تحسين مزاجهم وذلك عبر حرمانهم من النوم لفترة طويلة.

الساعة البيولوجية مرض الاكتئاب الحرمان من النوم

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