أخبار السيارات| الحق اشتري تويوتا كورولا 2023.. سعر هيونداي النترا HD موديل 2024 في مصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:
بخصم 70%.. الحق اشتري تويوتا كورولا 2023
تعتبر السيارة تويوتا كورولا أحد أكثر السيارات طلباً ومبيعاً في السوق المصري، حيث تمتلك شعبية جارفة محليا منذ إطلاقها للمرة الأولى، ومن ضمن السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج دون أي رسوم أو قيود مقابل وديعة بنكية تسترد بالكامل بعد 5 سنوات ضمن مبادرة استيراد السيارات من الخارج، كما تم تخفيض قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها 70%.
سعر أغلى سيارات BMW الرياضية في مصر
تعتبر السيارة BMW X7 موديل 2024 أغلى إصدارات الكروس أوفر المقدمة في السوق المصري، وتأتي مزودة بأحدث وسائل المعلومات والترفيه مما يوفر تجربة قيادة استثنائية، وهي تتوفر بفئة واحدة فقط.
تتوفر بـ4 فئات.. سعر هيونداي النترا HD موديل 2024 في مصر
تعتبر السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 أبرز إصدارات العلامة التجارية الكورية في السوق المصرية، وتتوفر بـ4 فئات.
لفترة محدودة.. سيارة سيات أتيكا بخصم 70%
تعتبر السيارة سيات اتيكا أحد أبرز السيارات الجديدة المرشحة للاستيراد من الخارج وخاصة إصدارات 2022 و 2023 ، وشهدت قيمة الوديعة الدولارية الخاصة بها تخفيضا يصل إلى 70% .
إيلون ماسك يكشف عن أحدث سيارات تسلا ويفجر مفاجأة بشأنها
شارك ايلون ماسك على حسابه X (Twitter سابقًا) بعض التحديثات المثيرة للاهتمام لسيارة تسلا روديستر التي طال انتظارها.