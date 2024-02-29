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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ندوة تكريم سلوى محمد على.. تعرف على أبرز فعاليات اليوم من مهرجان الإسماعيلية

سلوى محمد على
سلوى محمد على

افتتح أمس، الأربعاء، اليوم الأول من فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الخامسة والعشرين، بقصر الثقافة، وتستمر فعالياته حتى 5 مارس المقبل. 

ويقام اليوم عدد من الندوات وتبدأ عروض الأفلام، وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية وهى كالآتي : الساعة 10.45 تعرض أفلام (كما كانت) و (روميو) و(قصة صامتة)، والساعة 12.35 (صرخة ماري إلى المطار) و(الشتاء الأخير) و (هدى.. أم مع إيقاف التنفيذ)، والساعة 2.30 (حياة ذهبية) و (الحقيبة)، والساعة 4.5 (عجلوا) و(اغتيال)، والساعة 6 (وحيد القرن الأخير) و(الإله امراة) و(البريما اليكسا كاريلو كابريرا)، والساعة 7.35 (بدون اجازات شتوية) و (ساعة غداء) و(تأمل في الغسق)، والساعة 11 ( جنة البكر)، والساعة 12.35 (الشتاء الأخير)، و(هدى.. أم مع إيقاف التنفيذ)، والساعة 2.30 (حبيب)، و(أما أنا) و( سبرتاية)، والساعة 3.5 (الماء والحياة) و (الفأس والقلم) و(نهاية بارليف)، والساعة 6  (كما كانت) و (روميو) و(قصة صامتة)، والساعة 7.35 (صرخة ماري إلى المطر) و(الحقيبة) و(عجلوا). 

بينما فى سينما دينا، يعرض الساعة 10 أفلام (مالكوريدس) و(أيوب) و(أرض ضبابية) و(روميو) والساعة 12.30 (تحت سماء دمشق) و(إليك يابلدي سلام) و(سمر.. قبل آخر صورة)، والساعة 2.45 (عيسى) و(المفتاح) و(عام مصير السلحفاة) و(الحوت تايكوندو. رقصة الحزن) و(بالخارج)، والساعة 4.20 (وحيد القرن الأخير) و(أحلام مثل قوارب الورق) و(الأشباح التي ترسمها على ظهري) و(حمل خروف وغربان) و(صرخة ماري إلى المطر) و (هامبورج مانور)، والساعة 6 (الابتلاء) و (البريما اليسا كاريلو كابريرا)، والساعة 7 (الآله امرأة) و (البلاد البنفسجية).

ويعرض فى مكتبة مصر العامة الساعة 11  أفلام (الماء والحياة) و(الفأس والقلم) و(نهاية بارليف) و(صرخة ماري إلى المطر) و(ساعة غداء) و(البريما اليسا كاريلو كابريرا)، والساعة 4 أفلام (اغتيال) و (هدى.. أم مع إيقاف التنفيذ)، والساعة 6 فيلم (حياة ذهبية).

بينما تقام الساعة 11 ندوة تكريم الفنانة سلوي محمد علي، ويديرها الكاتب والناقد محمد نبيل، والساعة 1 ظهرا تقام ندوة تكريم المخرج ستيف جيمس ويديرها الكاتب والناقد مروان عمارة. 

سلوى محمد علي قصر ثقافة الإسماعيلية مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة مهرجان الإسماعيلية المخرج الأمريكي ستيف جيمس

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