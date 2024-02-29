مؤسس مبادرة "سطح أخضر" يوضح ضوابط تشجير المدن

قال المهندس أحمد جابر صيام، مسئول ملف الجامعة الخضراء بجامعة الأزهر، ومؤسس مبادرة سطح أخضر، إنه في الآونة الأخيرة ظهرت العديد من التغيرات المناخية بشكل ملحوظ، ومن أهمها تغيرات في درجات الحرارة بالارتفاع والانخفاض، وأيضا نسبة الرطوبة عن المعدلات الطبيعية.

وأكد "صيام"، أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح بيئي إلا وكان للتشجير جزء أساسي منه، منوها بأن النباتات تعمل كرئة أو كمستنقع كربوني يتجمع فيه غاز ثاني أكسيد الكربون بجانب دورها في خفض درجه الحراره وتقليل الضوضاء والاشعاع الشمسي، علاوة على زيادة نسبة الأكسجين بهواء المدن والتغلب على ما يعرف بالجزيرة الدافئة.

وأشار إلى دور الأشجار في تحقيق الإتزان البيئي داخل المدن واطالة العمر الإفتراضي للمنشآت المختلفة والتمتع بمناطر جمالية واستنشاق هواء نقي نظيف مشيرا إلى أن الشجرة الواحدة تنتج نحو 140 لتر من الأكسجين، كما يكفي المتر المربع من المسطح الأخضر حاجة الفرد من الأكسجين لمدة عام، كما ان الشجرة الواحدة تمتص يوميا ما يقرب من 1.7 كجم من ثاني اكيد الكربون الضار، واضاف أن موت شجرة واحدة يعني تثبيت 3 طن من هذا الغاز في الهواء في العام.

وأشار مسؤول ملف الجامعة الخضراء بجامعة الأزهر إلى دور الأشجار الكبير في تجميل مداخل وميادين وجانبي الطرق بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وبالتالي تصبح مناطق ذات جذب سكاني واستثماري كبير وسريع.

وأشار صيام الى أن تخطيط وتشجير المدن والمساحات العامة والمفتوحة يتطلب وضع استراتيجية مدروسة لاختيار النوع المناسب من النباتات واختيار أماكن زراعتها كما يتطلب ايضا وضع برنامج لصيانتها ورعايتها لضمان استدامتها.

موضحا أنه عند التخطيط للتشجير يراعى عدة نقاط من بينها:

- تحديد الهدف من الزراعة هل الهدف اقتصادي فنتجه لزراعة الأشجار المثمرة والخشبية ام بيئي فنبدأ بالتركيز على اشجار الزينة سهلة القص والتشكيل.

- تحديد مكان الزراعة وهل هو جزيرة وسطية او ميدان او امام منزل ام محلات تجارية مع مراعاة عرض اتساع الشارع وطوله.

- تحديد طبيعة ونوع التربة وهل هي مناسبة ام تحتاج لإضافة محسنات أم نقوم بعملية احلال وتجديد للتربة من الأساس.

- ثم نقوم بتحديد الشجره التي يناسبها ما سبق.

- ثم تحديد المسافة المناسبة بين الاشجار التي تم اختيارها.

- مع ضرورة وضع برنامج للري والتسميد وعمليات القص والتشكيل لضمان استدامتها والمحافظه عليها.

مشيرا الى أن الشجرة التي يتم اختيترها يجب ان تتوفر فيها بعض المواصفات من بينها:

- ان تكون معمرة ومستدمة الخضرة.

- ان تكون لها قدرة عالية على تحمل الظروف المناخية المختلفة من حيث ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة والجفاف والرياح والملوحة.

- وان يكون لها وظيفة بيئية محددة من حيث تقليل الاشعاع الشمسي او مساهمتها في خفض درجة الحرارة او تقليل الضوضاء.

- ان تكون سريعه النمو وغزيرة التفريع.

- ان يكون لها مقاومة عالية للاصابة بالآفات والأمراض.

- ان يكون لها مجموع جذري قوي وغير منتشر افقيا بحيث لا تعيق نمو نباتات أخرى ولا تؤثر على المنشآت المجاورة.

- ان تكون مرغوبة ومتوفرة محليا وتحتاج اقل قدر من التكلفة خلال صيانتها وزراعتها.



كما أوضح صيام ضوابط عملية التشجير داخل المدن والتي من بينها:

- ان تتم زراعة الأشجار في الجزء الغير معرض لأسلاك التليفون او الكهرباء.

- الا تقل المسافة بين الأشجار عن 5 - 8 م داخل المدن و 12 م في الطرق الرئيسية والسريعة.

- ان يتم زراعه الشارع بالكامل بنوع واحد من الاشجار اذا كان قصيرا وفي حاله الشوارع الطويله يمكن زراعه اكثر من نوع.

- كما تفضل الأشجار المتوسطه الحجم المزهره ذات النمو الخيمي للتظليل تبعا لظروف الشارع من حيث اتساع الرصيف مع ترك 3 م ما بين المباني وحد الطريق.

- وتفضل اشجار النخيل او الانواع القابلة للقص بحيث تاخذ اشكالا منتظمة.

- كما يراعى ان تكون الاشجار المزروعة على جانبي الطريق ذات نمو خضري محدود حتى لا تمتد فروعها الى المباني المجاورة او المارة في الطريق.

- كما يراعى عدم زراعه الاشجار الشوكية على الارصفة الجانبية.

مضيفا انه في حالة زراعة الجزر الوسطية يراعى:

- ان تكون الاشجار ذات سيقان معتدلة ومرتفعه وان يكون تفرعها عاليا حتى لا تعيق حركة المارة اوالسيارات.

- كما يراعى عدم زراعة الاشجار على رأس الجزر الوسطية حتى لا تحجب الرؤية.

وأشار مؤسس مبادرة سطح أخضر الى ضوابط التشجير أمام المنزل ايضا والتي من بينها:

- ان تكون المسافة بين كل شجرة والأخرى لا تقل عن 5 - 8 متر حتى لا يتداخل ظلالها.

- يمكن زراعه بعض الاشجار المتساقطة الأوراق لتوفير الظل صيفا والضوء والشمس شتاء.

- يراعي عدم زراعه اي اشجار او شجيرات امام الأبواب او النوافذ حتى لا تحجب الشمس.

- اذا كانت الحديقة واسعة تفضل زراعة النخيل المثمر والموالح وغيرها من الأشجار المثمرة.

- كما يمكن زراعة مجموعة من النباتات الشجيرية القصيرة في اركان المنزل.

وأضاف ان التشجير امام المحلات التجارية يتطلب مجموعة من الضوابط والتي من بينها:

- مراعاة عدم زراعه اشجار عالية بحيث لا تحجب الرؤية.

- كما يفضل زراعة الشجيرات قليلة التفريعات مع الاكثار من زراعه النباتات العشبية المعمرة التي تكسب الأحواض جمالا ولا تشغل حيزا كبيرا من الرصيف.

- كما يراعي زراعه النباتات المزهرة على مدار العام والتي يكون لها رائحة جميلة حتى تجذب العملاء.

- كما يراعى زراعة النباتات التي لا تحتاج لعمليات تقليم مستمرة ولا يوجد بها أشواك حتى لا تكون سببا في ازالتها مستقبلا.

- مع تجنب زراعه الاشجار متساقطه الأوراق حتى لا يتسخ الرصيف من تساقط اوراقها.