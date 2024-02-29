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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتحقيق الانضباط.. حي العمرانية يرفع 76 حالة إشغال وتعدي بالطريق العام

رفع اشغالات
رفع اشغالات

قام حي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة، تحت إشراف ومتابعة اللواء أحمد جلال الطنطاوي رئيس حي العمرانية، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الاشغالات وإزالة التعديات بشارعي النادي الرياضي ومدكور.

وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتوفير سبل الراحة للمواطنين أثناء السير.

وذلك بناءا على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات على المحال والمقاهي والكافيهات المخالفة والتي تقوم بأشغال الطريق العام واستغلال أرصفة المشاه.

وأسفرت الحملة عن رفع حوالي 76 حالة اشغال للكافيهات والمحال المخالفة بالشوارع، وذلك لتحقيق الانضباط بالشارع والسيولة المرورية اللازمة.

كما تم إيداع المضبوطات بمخزن الحى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

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