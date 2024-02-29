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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

السلع الغذائية
السلع الغذائية

شهدت أسعار السلع الغذائية تراجعا كبيرا خلال الأيام الماضية ، بعد الضربة القاضية التي تعرض لها سعر الدولار في السوق الموازية ، حيث انخفضت أكثر من 20 سلعة غذائية وما زال الانخفاض مستمرًا في السلع الغذائية.

أكثر من 20 سلعة

وقال النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين ،أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضاً أكبر في الأسعار؛ لأنه مع تواصل انخفاض الدولار سنشهد انخفاضاً في الأسعار، لافتا أن الضربة القاضية التي تعرض لها سعر الدولار في السوق الموازية شهدت أسعار السلع الغذائية اليوم تراجع كبير، حيث أكثر من 20 سلعة غذائية شهدت تراجعًا عن سعرها سابقًا، مما أثلج صدور المصريين.

وأوضح أمين عام الفلاحين في تصريحات له اليوم الخميس، أن  حوالي 20 سلعة غذائية تأثرت  بتراجع سعر الدولار في السوق الموازية، حيث تأثر سعر الدولار في السوق السوداء بصفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات العربية المتحدة، حيث هبطت أسعار المنتجات والسلع ،مشيرا الي أن عبوة الزيت انخفضت مبلغ 5.88 جنيه، حيث السعر للتر الواحد من زيت عباد الشمس ما بين 56.89 حتى مبلغ 107.37 جنيه مصري.

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استقرار السكر

واستقر السكر عند مبلغ 27 جنيه مصري بالأسواق.
وكيلو المكرونة انخفض مبلغ 1:00 ج مصري، حيث أصبح بسعر 30.79 ج.
والشاي اليوم الكيلو منه بسعر 237.53 جنيه، حيث انخفض دفعة واحدة 22.34 جنيه في الكيلو.

تراجع سعر اللحوم والدواجن

وانخفضت أسعار اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتهم أيضًا بإنخفاض سعر الدولار في السوق الموازي، حيث انخفض سعر الفراخ مبلغ 5.44 جنيه مصري، حيث متوسط الكيلو من الأبيض بسعر 98.48 جنيه.

وانخفضت الفراخ البلدي أيضًا 5.02 جنيه، حيث متوسط الكيلو بسعر 119 ج، كما انخفضت أسعار اللحوم من 410 جنيها الي 360 جنيها.

سعر الزيت 

كما  انخفض سعر الزيت بالفعل في معارض رمضان ، حيث يبلغ سعر زيت الخليط زنة 800 مللي 65 بدلا من 70 جنيها، في معارض وشوادر «أهلا رمضان» على مستوى الجمهورية.

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