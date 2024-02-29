انخفاض كبير في الأسعار.. الحكومة تزف بشائر صفقة رأس الحكمة |موعد انتهاء أزمة السكر

لا تتوقف جهود الدولة من أجل ضبط أسعار السلع الغذائية وإتاحتها في الأسواق الفترة الحالية مع تشديد وإحكام الرقابة من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميدانى بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية.

السلع

انخفاض أسعار السلع في القريب العاجل

أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بمجرد الإعلان عن مشروع تطوير رأس الحكمة انخفض سعر الدولار في الأسواق، لافتا إلى أنه في القريب العاجل ستنخفض أسعار السلع بمجرد ضخ العملة الأجنبية وتوفيرها للمستوردين، لافتا إلى أن الوزارة توفر كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة من 15 إلى 30 %.

وفي هذا الإطار، أكد علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الزيوت والألبان انخفضت 22%، مضيفًا أن وزارة التموين تورد السكر بـ 24 جنيها ليباع بـ 27 جنيها، مبينا أن سعر السكر في شركات القطاع الخاص يصل إلى 48 جنيها، مؤكدا أنه سيتم توفير كميات كبيرة من السلع في جميع المحافظات.

وزير التموين

انخفاض كبير في أسعار السلع

وقال عز ـ في تصريحات لـ قناة "صدى البلد"، أن: المستهلك سيشعر بانخفاض أسعار السلع في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن سعر السكر 27 جنيها، كما أن منافذ وزارة التموين ستوفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وأوضح أن استيراد السكر وتعبئته في الوقت الحالي، سيعمل على وصول سعره إلى 48 جنيها، وانخفاض أسعار الدواجن 20 جنيها في معارض أهلا رمضان.

وتابع أن هناك كميات كبيرة من السكر متوفرة في معرض أهلا رمضان، وهناك تعاون كبير من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لافتا إلى أنه تم توفير 56 ألف طن سكر خلال 3 أيام، مؤكدًا على توفر السكر خلال الفترة المقبلة، قائلا: سيكون هناك جبال وتلال من السكر في منافذ القوات المسلحة ووزارة التموين والتوجيهات مشددة في هذا الأمر ولن تكون هناك أزمة سكر الفترة المقبلة.

أمين عام اتحاد الغرف التجارية

موعد انتهاء أزمة السكر وانخفاض أسعاره

ومن جانبه، قال حازم المنوفى عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، إن السلع الغذائية تمر بكثير من المراحل حتى تصل إلى المواطن، مشيرا إلى أن انخفاض سعر الدولار فى السوق السوداء لم يشعر به المستهلك حتى الآن.

وأضاف المنوفي ـ أن مصلحة التاجر أن تكون أسعار السلع منخفضة لأن الإقبال عليها يتضاءل بارتفاع أسعارها، موضحا أن أزمة السكر ستنتهى خلال عشرة أيام، مع بداية شهر رمضان المبارك، وهناك كميات كبيرة سيتم ضخها.

وأكد أن كميات السكر الموجودة فى الموانئ تكفي حتى عيد الأضحى، مؤكدا أن أسعار السكر سيسجل انخفاضا بقيمة عشرة جنيهات خلال عشره أيام من الآن.

السلع

صفقة رأس الحكمة وتراجع اسعار السلع

كما كشف بلال شعيب الخبير الاقتصادي، حجم تأثير صفقة رأس الحكمة على سوق السلع الغذائية وتراجع الأسعار في الأسواق، قائلاً: إن الاقتصاد غير الرسمي والتدفقات الدولارية أثرت بشكل مباشر على السلع الغذائية وبالفعل بدأت الأسعار في الهبوط بعد إتمام الصفقة.

وتابع: كان هناك أكثر من تقييم للدولار في السوق الموازية وهو ما يؤثر على المستثمر في الأسواق، ولكن بعد إتمام التعاقد على الصفقة حصل انهيار تدريجي في السوق الموازي، وتراجعت أسعار السلع، وبدأ سعر الدولار في السوق الموازية يتخذ مسار الاستقرار عند سعر منخفض.

والجدير بالذكر، بعد توقيع مصر والإمارات اتفاقاً للاستثمار بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بمصر، سادت أجواء إيجابية بعد إعلان دخول 35 مليار دولار للسوق المصري.