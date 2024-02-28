الغرف التجارية: أسعار مخفضة للسلع الغذائية في معارض أهلا رمضان

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن معارض أهلا رمضان، توفر أفضل السلع الغذائية بأرخص السلع، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأضاف علاء عز، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم افتتاح معرض أهلا رمضان يضم 124 جناحا، ويضم كل أنواع السلع الغذائية، متابعا: المعرض سيفتح أبوابه للجمهور غدا، حتى يوم 10 مارس.

وشدد على أن جميع أنواع السلع ستكون متوفرة للمواطن، لافتا إلى أن بعض أسعار السلع انخفضت بشكل كبير خاصة مع انخفاض سعر الدولار، والإفراج عن مستلزمات الأسعار.

ونوه بأن 124 شركة وطنية تشارك في معرض أهلا رمضان، مشيرا إلى أن شركات القطاع الخاص تشارك أيضا في المعارض.