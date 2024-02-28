المعمل المركزي للمناخ ينظم ندوة حول تأثير الاجهادات البيئية وتأثيرها على الزراعات

نظم المعمل المركزي للمناخ التابع لمركز البحوث الزراعية ندوة عن الاجهادات البيئية و تأثيراتها على الزراعة المصرية حيث قام الاستاذ الدكتور شاكر محمد ابوالمعاطي رئيس بحوث بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي في وبحضورالاستاذ الدكتور طاهر فايد استاذ متفرغ بقسم المحاصيل كلية الزراعة جامعة عين شمس وأمين عام جمعية المحاصيل ومقرر اللجنة العلمية الأسبق وأمين اللجنة العلمية السابقة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين و الاستاذ الدكتور أحمد البحيري الاستاذ المتفرغ بمعهد بحوث الهندسة الزراعيةو الاستاذ الدكتور حامد عبدالدايم استاذ وقاية النبات و عدد كبير من اساتذة و باحثين بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي و العديد من السادة الباحثين بمختلف المعاهد البحثية.

حيث قام الدكتور شاكر ابو المعاطي بالقاء محاضرة عن التغيرات المناخية و تأثيراتها المختلفة و المجهودات التي يقوم بها معمل المناخ لنشر الوعي بخصوص التغيرات المناخية و عمل حزم من التوصيات الفنية للعديد من النباتات لتقليل الاجهادات التي تقع على النباتات خلال موجات الطقس الحادة و اهمية ترشيد استخدام الاسمدة و المبيدات للحفاظ على البيئة و تقليل الانبعاثات و الحفاظ على صحة الانسان و الحيوان و الطيور حيث عرض عددا من المشاكل التي تواجه المزارعين و التي تم التغلب عليها من خلال العمليات الزراعية و اهمية احترام الخريطة المحصولية و الخريطة الصنفية للتسهيل من الادارة المزرعية المناخية المتكاملة للنباتات حيث ان اختيار الصنف المناسب و ميعاد الزراعة بكل منطقة مناخية تعتبر من العوامل الرئيسية للنجاح و لقد حدث نقاش مطول بين السادة الحضور حول اهمية إدارة المياه داخل المزرعة بصورة اعلى كفاءة و زيادة كفاءة استخدام المياه و تحميل المحاصيل و غيرها من الأفكار التي من الممكن ان تساعد على التغلب على الإجهاد البيئي و تحسين الأمن الغذائي.