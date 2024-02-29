عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل جرام بـ 1680 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر، يقدمها موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة، والتي شهدت تغيرات قياسية خلال الفترة الحالية، خاصة منذ بداية عام 2024.

سعر الذهب اليوم في مصر 2024

 

 

 

الذهب 

 

سعر الذهب اليوم في مصر 2024

سعر الذهب اليوم في مصر يبحث عنه عدد كبير من المواطنين، وخاصة عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم.

سعر الذهب اليوم 

 

عيار 24 بيع 3,360 شراء 3,406
عيار 22 بيع 3,080 شراء 3,122
عيار 21 بيع 2,940 شراء 2,980
عيار 18 بيع 2,520 شراء 2,554
عيار 14 بيع 1,960 شراء 1,987
عيار 12 بيع 1,680 شراء 1,703
الاونصة بيع 104,496 شراء 105,918
الجنيه الذهب بيع 23,520 شراء 23,840
الكيلو بيع 3,360,000 شراء 3,405,714
 

 

سعر الذهب أمس

 

عيار 24 بيع 3,400 شراء 3,457
عيار 22 بيع 3,117 شراء 3,169
عيار 21 بيع 2,975 شراء 3,025
عيار 18 بيع 2,550 شراء 2,593
عيار 14 بيع 1,983 شراء 2,017
عيار 12 بيع 1,700 شراء 1,729
الاونصة بيع 105,740 شراء 107,517
الجنيه الذهب بيع 23,800 شراء 24,200
الكيلو بيع 3,400,000 شراء 3,457,143

الذهب 

سعر الذهب أول أمس

 

عيار 24 بيع 3,429 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,143 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,000 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,571 شراء 2,657
عيار 14 بيع 2,000 شراء 2,067
عيار 12 بيع 1,714 شراء 1,771
الأونصة بيع 106,629 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,000 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,428,571 شراء 3,542,857

 

 

الذهب 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد.

مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن  سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم الذهب المستعمل الجنيه الذهب الذهب اليوم سعر الذهب اليوم سعر الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا| انخفاض أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف وهذا ثمن كرتونة البيض

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

بسبب الرياح .. الجيش الأردني يسقط مساعدات في إسرائيل بدلا من غزة بالخطأ

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

موضوعات متعلقة

لو هتعمل عمرة.. خطوات الحصول على التأشيرة بالموبيل

كيفية استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة العدل 2024

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

وظائف خالية بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر 2024

الحديد نزل 7000 جنيه| اعرف سعر طن التسليح والصلب بكام

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2024

وظائف بنك القاهرة برواتب مجزية قدم الآن

ترشيحاتنا

نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية.. ويوجه نصائح مهمة للأعضاء الجدد

أبو العينين ينعي المحامي حامد بدر الدين

برامج وأنشطة مميزة .. ماذا تقدم التعليم لـ الطلاب ذوي الهمم ؟| تفاصيل

السيسي: مصر حريصة على دعم السودان لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي

بوتين: روسيا على استعداد للحوار مع الولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي

الأهلي والزمالك.. طاقم تحكيم أجنبي يقترب من إدارة نهائي كأس مصر بالسعودية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. أنغام تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مسلسل المعلم.. كيف تؤثر مشاعر الانتقام على صحتك العقلية والجسدية

لن تتوقع .. سعر توب درة يشعل السوشيال ميديا

فيديو

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

مقطع فيديو يوثق أصواتًا غريبة تخرج من بئر بالصحراء| ما هي؟

تطورات جديدة.. هل عادت شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ