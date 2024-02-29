أقل جرام بـ 1680 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر، يقدمها موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة، والتي شهدت تغيرات قياسية خلال الفترة الحالية، خاصة منذ بداية عام 2024.
سعر الذهب اليوم في مصر 2024
سعر الذهب اليوم في مصر 2024
سعر الذهب اليوم في مصر يبحث عنه عدد كبير من المواطنين، وخاصة عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم.
سعر الذهب اليوم
عيار 24 بيع 3,360 شراء 3,406
عيار 22 بيع 3,080 شراء 3,122
عيار 21 بيع 2,940 شراء 2,980
عيار 18 بيع 2,520 شراء 2,554
عيار 14 بيع 1,960 شراء 1,987
عيار 12 بيع 1,680 شراء 1,703
الاونصة بيع 104,496 شراء 105,918
الجنيه الذهب بيع 23,520 شراء 23,840
الكيلو بيع 3,360,000 شراء 3,405,714
سعر الذهب أمس
عيار 24 بيع 3,400 شراء 3,457
عيار 22 بيع 3,117 شراء 3,169
عيار 21 بيع 2,975 شراء 3,025
عيار 18 بيع 2,550 شراء 2,593
عيار 14 بيع 1,983 شراء 2,017
عيار 12 بيع 1,700 شراء 1,729
الاونصة بيع 105,740 شراء 107,517
الجنيه الذهب بيع 23,800 شراء 24,200
الكيلو بيع 3,400,000 شراء 3,457,143
سعر الذهب أول أمس
عيار 24 بيع 3,429 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,143 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,000 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,571 شراء 2,657
عيار 14 بيع 2,000 شراء 2,067
عيار 12 بيع 1,714 شراء 1,771
الأونصة بيع 106,629 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,000 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,428,571 شراء 3,542,857
سعر الذهب اليوم بالمصنعية
وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد.
مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.