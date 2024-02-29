انخفاض مستوى الرؤية.. مصر تتعرض لموجة رياح مثيرة للأتربة غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.



وعن الظواهر الجوية تنشط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحيه جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 17

العاصمة الإدارية 30 17

6 أكتوبر 30 16

بنهــــا 29 17

دمنهور 29 17

وادي النطرون 29 16

كفر الشيخ 28 16

المنصورة 29 17

الزقازيق 29 17

شبين الكوم 29 16

طنطا 28 16

دمياط 29 15

بورسعيد 29 16

الإسماعيلية 30 14

السويس 29 15

العريش 27 14

رفح 26 15

رأس سدر 24 13

نخل 27 6

كاترين 21 4

الطور 27 15

طابا 26 14

شرم الشيخ 28 17

الإسكندرية 27 14

العلمين الجديدة 26 14

مطروح 25 12

السلوم 24 11

سيوة 24 11

رأس غارب 29 14

الغردقة 28 15

سفاجا 29 15

مرسى علم 29 15

شلاتين 25 17

حلايب 24 17

أبو رماد 26 16

رأس حدربة 24 16

الفيوم 29 15

بني سويف 29 14

المنيا 30 12

أسيوط 30 11

سوهاج 30 14

قنا 31 14

الأقصر 31 15

أسوان 32 16

الوادى الجديد 32 13

أبوسمبل 31 14

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 35 23

المدينة المنورة 30 17

الرياض 21 6

المنامة 21 15

أبوظبى 23 16

الدوحة 23 15

الكويت 21 9

دمشق 16 3

بيروت 20 14

عمان 19 7

القدس 19 10

غزة 25 16

بغداد 21 3

مسقط 23 18

صنعاء 26 10

الخرطوم 36 21

طرابلس 18 13

تونس 17 8

الجزائر 14 6

الرباط 18 6

نواكشوط 32 16

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 19 6

إسطنبول 17 8

إسلام آباد 17 13

نيودلهي 30 19

جاكرتا 31 25

بكين 6 2-

كوالالمبور 35 25

طوكيو 15 3

أثينا 17 9

روما 15 9

باريس 9 5

مدريد 13 6

برلين 15 8

لندن 10 4

مونتريال 2 0

موسكو 2 3-

نيويورك 8 3

واشنطن 12 6

أديس أبابا 23 14