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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بالمنطقة الغربية العسكرية

صدى البلد

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود الذى تنفذه إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية بإستخدام مقلدات الرماية "المايلز"، 
والذى يأتى فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

تضمنت المرحلة عرض الفكرة التكتيكية والإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنفيذ للمشروع بإستخدام نظم ومقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية فى التدريب والتقييم الدقيق لمستوى العناصر المشاركة وما وصل إليه القوات من مستوى راقٍ فى تنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية.

المنطقة الغربية العسكرية

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم للمهام المخططة ، وفرض عدد من المواقف التكتيكية الطارئة التى أظهرت القدرة على إتخاذ القرار السليم لمواجهـة كافة التغيـرات أثنـاء إدارة المشروع.

وفى نهاية المشروع نقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للمشاركين بالمشروع موكداً على أهمية الإستفادة من النظم التدريبية المتطورة التى وفرتها القيادة العامة للقوات المسلحة
مما يسهم فى الإرتقاء بمعدلات الأداء وصولاً  لأعلى مستويات الكفاءة القتالية .

حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.

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