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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"حقك تنظمي".. تقديم خدمات الأسرة والصحة الإنجابية لـ 114741 سيدة بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بقضايا السكان وتسعى إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المجتمع ، مشيداً بمبادرة أيامنا أحلى والتي أطلقتها وزارة الصحة والسكان تحت شعار "حقك تنظمي" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات والوصول بالخدمات للمناطق النائية والعشوائية بقري مراكز ومدن المحافظة.

 

ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى ختام فاعليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي" بمحافظة الشرقية والتي استمرت علي مدار10 أيام  في الفترة من 18 حتي فبراير 2024 وتم تنفيذها على مرحلتين المرحلة الأولي بالإدارات الصحية بـ ( القنايات – أولاد صقر – مشتول السوق – أبو كبير، الحسينية – العاشر من رمضان – الإبراهيمية – منشأة أبو عمر – بلبيس – أبو حماد) والمرحلة الثانية بالإدارات الصحية بـ ( الزقازيق – منيا القمح – فاقوس – كفر صقر – ههيا – صان الحجر- ديرب نجم -القرين – الصالحية الجديدة) تم خلالهما تقديم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية لعدد 114741 سيدة بجانب تقديم وسائل تنظيم الأسرة لعدد 79442 سيدة.

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وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الحملة استهدفت تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات من خلال فرق طبية مدربة من أطباء وتمريض ورائدات ريفيات ومثقفات سكانيات، بالإضافة إلي تقديم العديد من الخدمات الأخرى منها خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء، والباطنة ، والأطفال، وذلك من خلال الوحدات الثابتة بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية بجانب العيادات المتنقلة التي انتشرت بمختلف أنحاء المحافظة بهدف الوصول بالخدمة إلي المناطق البعيدة والعشوائية بقري المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة انه خلال الحملة تم تنفيذ ندوات توعوية وتثقيفية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة والتوقيت الأمثل للحمل والإنجاب، وصحة الأم والطفل، ومخاطر الزواج المبكر، وختان الإناث، بالإضافة الي نشاط مكثف قدمته الرائدات الريفيات للتوعية بالحملة وأهدافها من خلال الزيارات المنزلية وندوات التوعية بهدف رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخاصة الوسائل طويلة المدى.

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