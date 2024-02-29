بالأسماء .. صرف معاش مارس بـ 149 مكتب بريد بالقليوبية الجمعة والسبت

أعلنت محافظة القليوبية تخصيص 149 مكتب بريد بنطاق المحافظة للعمل يومي الجمعة والسبت، الموافقين 1 و2 مارس المقبل، لمواجهة الضغط الكبير لصرف المعاشات وتقديم الخدمات البريدية للتسهيل علي المواطنين وعدم انتظارهم ليوم الأحد لبدء الصرف.



وقالت محافظة القليوبية أنه تم تخصيص 42 مكتب بريد للعمل غدا الجمعة، موزعين علي كافة مراكز ومدن المحافظة، لاستمرار أعمال صرف المعاشات وتقديم الخدمات البريدية، أما يوم السبت فتم تخصيص 107 مكتب بريد آخرين لمواصلة أعمال صرف المعاشات وتقديم الخدمات البريدية.

وكشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن زيادة عدد مكاتب البريد إلى 4563 مكتبا بنهاية ديسمبر 2023 مقارنة بعدد 4535 بنهاية نوفمبر 2023 و4545 بنهاية ديسمبر 2022.

وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على التوسع في إتاحة منافذ واسعة الانتشار للبريد المصري في كل أنحاء الجمهورية، ونجحت الوزارة في إنشاء 536 مكتبا جديدا وخفيفا ومتنقلا خلال عامين، وتطوير 3750 مكتب بريد وتطوير متحف البريد المصري، وتركيب 1840 ماكينة صراف آلي تم نشرها في مكاتب البريد منذ عام 2018، بإجمالي استثمارات 16 مليار جنيه.

FB_IMG_1709210959113