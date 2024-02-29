عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ورشة عمل عن الاستخدام الآمن للإنترنت ومكافحة جرائم المعلومات.. تفاصيل

صدى البلد

نظم معهد بحوث الإلكترونيات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورشة عمل بعنوان "استخدامك الآمن على الإنترنت والتوعية بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، وذلك بمقر المعهد بالنزهة الجديدة. 


وقالت الدكتورة شيرين محرم رئيسة المعهد - في تصريح لها اليوم /الخميس/ - إن فعاليات الورشة استهدفت التوعية بأهمية استخدام الإنترنت بشكل آمن ومسئول، والسلوكيات الآمنة على الإنترنت، وكيفية حماية البيانات الشخصية والمهنية. 


وأضافت أنه تم التركيز على توعية المشاركين بأحكام وقوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات وكيفية الالتزام بها؛ حيث حاضر في ورشة العمل مجموعة من الخبراء والمُتخصصين في مجال الأمن السيبراني من المعهد والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


وأشارت إلى أن تنظيم ورشة العمل هو خطوة فعالة نحو تحقيق أهداف المعهد وتحقيق رؤيته في بناء مجتمع رقمي آمن ومسؤول، ويعكس حرص المعهد على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهد والمدينة العلمية التابعة له وتعزيز الوعي بأمان الإنترنت وضمان استخدامه بشكل آمن كجزاء أساسي من رؤية وأهداف المعهد.


وأوضحت أن الورشة عقدت لتحقيق عدة أهداف منها تعزيز الوعي الرقمي، من خلال توفير المعرفة والمهارات حول السلوكيات الآمنة على الإنترنت لتمكين المشاركين بالورشة من اتخاذ القرارات الذكية والمسؤولة عبر الإنترنت، وكيفية حماية البيانات الشخصية والمهنية بما يساهم في تعزيز الأمن الرقمي ومكافحة جرائم الإنترنت. 


ولفتت إلى أن الورشة تسهم في تعزيز فهم القوانين والتشريعات المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات، وبالتالي تعزيز الامتثال لهذه القوانين وتقليل المخاطر القانونية. 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 جنيهًا| انخفاض أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف وهذا ثمن كرتونة البيض

800 جنيه في يوم|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد

اختفاء السوق الموازية وسعر واحد للدولار|مفاجأة للمصريين بعد دخول أموال رأس الحكمة

لم تتحمل الكارثة.. طالبة بجامعة العريش تنهي حياتها والسبب زملاؤها| شاهد ماذا حدث

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

صفقة تبادلية مدوية بين الأهلي وبيراميدز | ماهي؟

تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

ترشيحاتنا

تخفيض أسعار الأرز والزيت واللحوم في معارض أهلا رمضان

حاخامات إسرائيل: سرقة ونهب ممتلكات الفلسطينيين في غزة «حلال»

النرويج: السلطة الفلسطينية تتلقى 114 مليون دولار من إسرائيل

رئيس هيئة الدواء يبحث مع نظيره الزامبي سبل تعزيز التعاون المشترك

محمد عبد المنعم يضع شرطاً لتجديد تعاقده مع الأهلي

الحوثي: استهدفنا 54 سفينة بالبحر الأحمر وأطلقنا 384 صاروخا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم قديم.. حلا شيحة تثير الجدل بفستانها| شاهد

أكلة غريبة ولذيذة .. طريقة عمل صينية فراخ باللفت

خست أوي.. صبا مبارك تبهر الجميع بمسلسل " بين السطور"

احترس.. أطعمة ممنوع تغسلها قبل الطبخ | واكتشف الطريقة الصحيحة لتنظيف الخضار

فيديو

مشاكلنا النساء والسائق بريء.. سائق بأوبر يعلق على حادثة فتاة الشروق| فيديو

تراجع الدولار بالسوق السوداء ومفاجأة بسعر الذهب | فيديو

خط أحمر.. رنا رئيس تعلق على ارتباطها بعد شهور من إنهاء خطوبتها

من مطار العريش| مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ