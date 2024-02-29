ورشة عمل عن الاستخدام الآمن للإنترنت ومكافحة جرائم المعلومات.. تفاصيل

نظم معهد بحوث الإلكترونيات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورشة عمل بعنوان "استخدامك الآمن على الإنترنت والتوعية بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، وذلك بمقر المعهد بالنزهة الجديدة.



وقالت الدكتورة شيرين محرم رئيسة المعهد - في تصريح لها اليوم /الخميس/ - إن فعاليات الورشة استهدفت التوعية بأهمية استخدام الإنترنت بشكل آمن ومسئول، والسلوكيات الآمنة على الإنترنت، وكيفية حماية البيانات الشخصية والمهنية.



وأضافت أنه تم التركيز على توعية المشاركين بأحكام وقوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات وكيفية الالتزام بها؛ حيث حاضر في ورشة العمل مجموعة من الخبراء والمُتخصصين في مجال الأمن السيبراني من المعهد والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأشارت إلى أن تنظيم ورشة العمل هو خطوة فعالة نحو تحقيق أهداف المعهد وتحقيق رؤيته في بناء مجتمع رقمي آمن ومسؤول، ويعكس حرص المعهد على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهد والمدينة العلمية التابعة له وتعزيز الوعي بأمان الإنترنت وضمان استخدامه بشكل آمن كجزاء أساسي من رؤية وأهداف المعهد.



وأوضحت أن الورشة عقدت لتحقيق عدة أهداف منها تعزيز الوعي الرقمي، من خلال توفير المعرفة والمهارات حول السلوكيات الآمنة على الإنترنت لتمكين المشاركين بالورشة من اتخاذ القرارات الذكية والمسؤولة عبر الإنترنت، وكيفية حماية البيانات الشخصية والمهنية بما يساهم في تعزيز الأمن الرقمي ومكافحة جرائم الإنترنت.



ولفتت إلى أن الورشة تسهم في تعزيز فهم القوانين والتشريعات المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات، وبالتالي تعزيز الامتثال لهذه القوانين وتقليل المخاطر القانونية.

