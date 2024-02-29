جولة حصرية بمشروعات سكن كل المصريين وجنة بالقاهرة الجديدة.. فيديو

كشف برنامج عقار مصر والذي يقدمه الإعلامي طاهر حمدي على فضائية صدى البلد والمقرر إذاعته في السادسة مساء غدا الجمعة كافة التفاصيل الخاصة بمشروعي شقق جنة مصر وسكن لكل المصريين بمدينة القاهرة الجديدة.

وقام البرنامج بجولة موسعة داخل مشروع شقق جنة مصر للتعرف، والتقى المهندس حسين الأحمدي نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة.

وكشف الأحمدي عن مفاجأت سارة لكل المواطنين الراغبين فى الحجز والتقديم على شقق المشروعين جنة مصر وسكن لكل المصريين محور الإسكان المتوسط، وعن موعد وشروط التقديم على الشقق.



كما كشف عن التفاصيل الخاصة بمواعيد الطرح المقررة للوحدات والمحال التجارية مبينا شروط الحجز والتقديم.