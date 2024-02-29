رئيس اقتصادية قناة السويس: المنطقة فرصة واعدة للاستثمارات الآسيوية

قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، إن المنطقة تعد الآن فرصة واعدة للاستثمارات الآسيوية، مضيفا أن المتغيرات الدولية أكدت أهمية تنوع مناطق الإنتاج، ما يجعل المنطقة الاقتصادية الوجهة الأولى للتوسعات الاستثمارية تلك.

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، مع مجموعة من سفراء الدول الآسيوية، لبحث سبل التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية.

وذكرت المنطقة الاقتصادية، في بيان، أن ذلك يأتي في إطار الجهود الترويجية المكثفة للتعريف بإمكانات المنطقة الاقتصادية لمجتمع الأعمال الدولي.

وخلال اللقاء، أشار وليد جمال الدين إلى القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة، التي تستوعب كافة التطلعات الاقتصادية إقليمياً ودولياً، من خلال التكامل بين 6 موانئ بحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط، و4 مناطق صناعية مجهزة ببنية تحتية بمواصفات عالمية، حيث إنها مناطق واعدة استطاعت كسب ثقة المستثمرين في فترة وجيزة، ومشيراً إلى منطقة القنطرة غرب الصناعية التي جذبت العديد من الاستثمارات الآسيوية.

وأضاف أن المنطقة تسعى جاهدة لتوطين قطاعات محددة وتحقيق خطوات رائدة بها، مشيرا إلى ما تم تحقيقه في ملف الوقود الأخضر، واستراتيجية توطين صناعة السيارات، ولافتا إلى الاهتمام بمشروعات مراكز البيانات، حيث تمت الموافقة على إنشاء مشروع (مركز كيميت مصر للبيانات) في منطقة السخنة الصناعية، على مساحة 80 ألف م2، بتكلفة استثمارية 224 مليون دولار على مرحلتين وبطاقة إنتاجية 2500 حامل للخوادم، ويسمح كذلك بصنع قيمة مضافة للموقع الاستراتيجي للهيئة حيث تعبر كابلات الإنترنت البحرية أسفل قناة السويس.

وطرح الوفد، خلال اللقاء، مدى قرب العمالة من أماكن الإنتاج، ومدى إسهام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ملف الوقود الأخضر.

وعقب اللقاء، توجه الوفد إلى زيارة مصنع مصر للهيدروجين الأخضر الذي قام بتصدير أول شحنة للأمونيا الخضراء في العالم لشركة يونيليفر الهندية خلال نوفمبر 2023.

كما تضمنت الجولة الأراضي المخصصة لقطاع الهيدروجين الأخضر، وميناء السخنة الذي يشهد العديد من أعمال التطوير ليصبح أكبر ميناء على البحر الأحمر، من خلال 6 أحواض بحرية و18 كم أرصفة جديدة و5.3 كم2 مناطق لوجستية جديدة.

وضم وفد سفراء الدول الآسيوية: سنغافورة، ونيوزيلندا، وباكستان، وكازاخستان، وفيتنام، وسريلانكا، والفلبين، وكمبوديا، ومنغوليا، وكوريا الجنوبية، وأوزبكستان، وبروناي، والقائم بالأعمال الدبلوماسية لمملكة تايلاند، والقائم بالأعمال الدبلوماسية لجمهورية طاجيكستان، وذلك بحضور السفير أحمد شاهين، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.

