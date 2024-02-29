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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

بخلاف مليارات "رأس الحكمة"| مصر تتسلم 520 مليون دولار جديدة من هذا المشروع.. تفاصيل

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم الخميس 29 من فبراير، أنه تم تسلم الدفعة الأولي من مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة"، لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، عن دخول 520 مليون دولار لوزارة قطاع الأعمال العام، من صفقة "الفنادق" التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وإليكم التفاصيل في السطور التالية.

5 مليارات دولار الدفعة الأولى لمشروع "رأس الحكمة"

وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أنه تم تسلُّم 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة"، ومن المقرر غداً تسلُّم 5 مليارات دولار أخرى.
 وأضاف مدبولي، أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه، وخلال شهرين سيتم حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، بخلاف نسبة الـ 35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.

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