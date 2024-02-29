بعد قرار الحكومة.. برلمانية تطالب باستغلال أراضي الدولة المستردة في المشروعات التنموية

حذرت عايدة السواركة، عضو مجلس النواب، من خطورة التعدي علي أراضي الدولة خصوصا بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة أسوة بما يتم في حالة التعدي على الأراضي الزراعية.

فوضي وانفلات كبير في البناء علي الأراضي الزراعية

وقالت “السواركة" لـ"صدى البلد"، إنه بعد الثورة شهدت مصر فوضي وانفلاتا كبيرا في البناء علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والاستيلاء عليها بوضع اليد بوضع اليد من جه وبالأوراق المزورة من جهة أخرى مما حجم من قدرة المسؤولين على تطوير القطاع.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنها قامت بتقديم متقرح برلماني خلال الآونة الأخيرة بشأن معرفة خطة الحكومة لاستغلال أراضي الدولة المستردة، لافتة الى أن لجنة استرداد أراضى الدولة منذ تشكيلها فى عام 2016 حققت نجاحات كبيرة، وتمكنت من استرداد أكثر من 2.5 مليون فدان وقرابة 195 مليون متر مبانى خلال الــ 21 موجة إزالة التى شنتها بالتنسيق مع أجهزة الدولة، وخلال السنوات الماضية وحتى الآن تعاملت الأجهزة المعنية بحزم مع المخالفين وفقًا للقانون، وقننت أوضاع عدد كبير من الراغبين في توفيق أوضاعهم والحصول على الأراضى بطريقة شرعية بدلا من وضع اليد.

وشددت على أن ملف أراضي الدولة المستردة من أهم الملفات الحكومية والتي لعبت فيه الحكومة دورًا كبيرًا ويحظى بمتابعة من القيادة السياسية، غير أن ما يحتاجه هو البحث حول آليات استغلال هذه الأراضي وتحقيق قيمة مُضافة منها للاقتصاد، سواء من خلال استغلالها في الزراعة أو الصناعة أو طرحها للاستثمار، لافتة إلى أن وجودها دون استغلال فتح الباب أمام المعتدين عليها.

استغلال الأراضي المستردة

وطالبت النائبة عايدة السواركة، باستغلال الأراضى المستردة فى عمل مشروعات تنموية اقتصادية وخدمية وترفيهية وفقا للمكان الذي تقع فيه، وذلك من خلال إعداد دراسة وافية للخدمات الغير متوفرة، وإنشاءها لتسهيل حياة الأفراد وتوفير حياة كريمة لهم.

جدير بالذكر موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة أسوة بما يتم في حالة التعدي على الأراضي الزراعية.