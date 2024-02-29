وزير البترول يصل الجزائر لترأس وفد مصر بقمة منتدى الدول المصدرة للغاز

وصل وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، مساء اليوم الخميس، إلى الجزائر لترأس وفد مصر المشارك في أعمال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي تستضيفها الجزائر، بعد غد السبت.



ومن المقرر أن يشارك وزير البترول، غدًا /الجمعة/، في أعمال الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز؛ وذلك لبحث مشروع البيان الختامي للقمة قبيل عرضه لمصادقة رؤساء دول وحكومات المنتدى خلال اجتماع القمة بعد غد السبت.



ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 عضوًا دائمًا (مصر، الجزائر، بوليفيا، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباجو، الإمارات العربية المتحدة، وفنزويلا)، و7 أعضاء مراقبين (أنجولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موريتانيا، موزمبيق، وبيرو).



ويعد منتدى الدول المصدرة للغاز منظمة حكومية دولية تمثل أهم الدول المصدرة للغاز في العالم يشكلون معًا 70 بالمائة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، وأكثر من 40 بالمائة من الإنتاج المسوق، و47 بالمائة من الصادرات عبر الأنابيب، وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.