بطلها ضابط في الشرطة الفلسطينية.. حماس تعلن موقفها من عملية مستوطنة عيلي



أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس مباركة عملية مستوطنة "عيلي".



وقالت الحركة في بيان مقتضب لها قائلة :ونزف منفذها الشهيد الضابط في الشرطة الفلسطينية محمد منارصرة.

وأكدت الحركة أن المجازر بحق الشعب الفلسطيني وآخرها المجزرة على دوار النابلسي في غزة لن تمر دون رد وأن استمرار عربدة الاحتلال في القدس والأقصى ستكون صاعق تفجير إضافي.

وكانت وسائل إعلام نقلت عن مصادر داخل حركة المقاومة الفلسطينية حماس قولها بأن تم ابلاغ الوسطاء أنه في حال تكرار حادث المساعدات سيتم وقف المفاوضات.

وأشارت مصادر للحدث ان حماس سترسل للوسطاء الأسبوع المقبل مسودتها النهائية بشأن وقف النار بغزة