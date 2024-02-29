مصطفى بكري: كل يوم نصبح على هلع وأنين أطفال فلسطين

قال الإعلامي مصطفى بكري إن إسرائيل احتفت بالمـ.ذابح التي يقومون بها ضد الفلسطينيين على مدار أكثر من 70 عاما، معلقا: نصبح كل يوم على أنين الأطفال من هلع الجوع والصواريخ والأمراض.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد: أطفال غزة ورجالها ونسائها يتمسكون بأرضهم يوما تلو الآخر، منوها أن كثيرا من الاجتماعات التي تصدر بشأن ما يحدث في قطاع غزة، لكن لا جدوى، لم يعد هناك مزيدا من الوقت لنحمل جثث موتانا على عربات «الكارو» للمقابر.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك نحو 1000 جريح وأكثر من 100 شهيد بسبب مجـ.زرة دوار النابلسي، الأمر الذي أسعد متطرفي الكيان المحتل وعلى رأسهم نتنياهو وبن غفير.

وأكمل : الإسرائيليين ليسوا أبدا أصحاب حق بل نحن أصحاب الحق، وأرضنا ستتحرر مهما حدث، وسيمضي ويهرع ويهلع ويفزع الإسرائيلي، بالتزامن مع الانهيار الداخلي غير المعلن لها.

اردف : مصر رفضت التطبيع مع الصهاينة وطردتهم وكتبت اسم أبناء فلسطين على الجدران وفي القلوب، ووالله إن ساعة النصر مقبلة لا محال.. وما النصر إلا من عند الله.



