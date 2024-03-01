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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب جامعة حلوان.. سداد المصروفات إلكترونيا عبر هذا الرابط

جامعة حلوان
جامعة حلوان

فعَّلت جامعة حلوان بالعام الدراسي ٢٠٢٣ -٢٠٢٤  عدة آليات  لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية.


وأعلنت الجامعة انه يمكن للطلاب الملتحقين بها  سداد المصروفات دون الحاجة للقدم للجامعة عن طريق احدي الخدمات الاتية :  " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty "


ونوهت إدارة الجامعة أن السداد يتم عن طريق كود دفع المصروفات الدراسية الخاص بكل طالب ، و يتم استخراج هذا الكود عن طريق إدارة شئون الطلاب  بالكلية الملتحق بها ، أو يتم الحصول عليه الكترونيا عن طريق موقع الجامعة .


و تشمل خطوات سداد المصروفات الدراسية بكليات جامعة حلوان الكترونيا الاتي :


يجب على الطلاب الدخول على الموقع الخاص بالكلية والحصول على كود الدفع إلاكتروني الخاص بكل منهم.

أو الحصول علي كود الدفع الالكتروني عن طريق مكتب شئون الطلاب بالكليات.

التوجه لاحد البنوك و ايداع المصروفات ،و تحويلها الكترونيا عبر البرنامج الالكترونى الخاص بالبنك .

التوجه لاحدي مكاتب خدمات الدفع الالكتروني  و تحويل المصروفات عن طريق كود الطالب.

ضرورة التأكد من استخدام الكود الصحيح عند الدفع الالكتروني.

ضرورة الاحتفاظ بصورة من إيصال الدفع لتسليمه للكلية.

 

و قد افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، معرض الفنون التشكيلية للهواة والمتخصصين تحت شعار لون حلمك من أجل مصر الذى نظمته أسرة من أجل مصر المركزية، بمجمع الفنون والثقافة.

وحضر الافتتاح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف رضا مستشار رئيس الجامعة للفنون والرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، والدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور محمد حلمي رائد أسرة من أجل مصر.

 

 

كما حضر فعاليات الافتتاح عدد من الفنانين التشكيليين ومنهم الفنان علي عبد الفتاح يوسف، الفنانة مها جميل عبد الكريم،  الفنان شريف مهدي، محسن ابو العزم، والكاتب الفنان الدكتور عمرو الدمرداش، والمخرج السينمائي علاء نصر، واليوتيوبر نقششة.

وفي كلمته أشاد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، بأهمية هذا المعرض في تشجيع المواهب الفنية وإتاحة الفرصة للطلاب للتعبير عن إبداعاتهم وطموحاتهم نحو مستقبل مصر، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم الأنشطة الفنية والثقافية كركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب المتكاملة.

وحث الدكتور قنديل على ضرورة استغلال اللوحات فى تجميل الحرم الجامعى.

من جانبه، أكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية المواهب الطلابية في مختلف المجالات، وأن معرض "لون حلمك" يعد فرصة قيمة لاكتشاف ورعاية المواهب الشابة وتشجيعها على مواصلة الإبداع وخدمة الوطن.

من جانبه أوضح الدكتور محمد حلمى رائد الاسرة ان المعرض هدف إلى تسليط الضوء على الإبداعات الفنية لطلاب الجامعة، وتسويق منتجاتهم الإبداعية من خلال استضافة شخصيات بارزة في مجال الفنون، مبينا انه تم تقديم ٤٠٠ عمل فنى.

وأوضح ياسر جبالى مسئول الاسرة انه تم مشاركة طلاب كليات الفنون الجميلة، والتربية الفنية، والفنون التطبيقية، بالمعرض إلى جانب الطلاب الموهوبين في مجال الفنون.

 

 

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