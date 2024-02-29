مجـ.زرة شارع الرشيد.. جوتيريش يدين الغارة الإسرائيلية على غزة

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة أثناء توزيع المساعدات الإنسانية هناك.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك "إن الأمين العام يدين الحادث الذي وقع اليوم في شمال غزة، والذي أفادت التقارير أنه أدى إلى مقتل وإصابة مئات الأشخاص الذين كانوا ينتظرون المساعدة المنقذة للحياة"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وأضاف دوجاريك أن المدنيين في غزة بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك سكان الجزء الشمالي المحاصر، حيث لم تتمكن المنظمة من إيصال المساعدات منذ أكثر من أسبوع.

وفي وقت سابق، زعم الجيش الإسرائيلي أن العشرات من سكان غزة لقوا حتفهم خلال التدافع وتحت عجلات الشاحنات التي سلمت المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع.

وتسببت الضربة الإسرائيلية على مجموعة من الفلسطينيين اليوم الخميس، في أثناء انتظارهم وصول شاحنات تحمل المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي قرب شارع الرشيد شمال غرب قطاع غزة، عن استشهاد أكثر من 100 شخص وإصابة ما يزيد عن 1000 آخرين.

وسيجتمع مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة بشأن الشرق الأوسط بعد الهجوم على سكان غزة أثناء توزيع المساعدات الإنسانية.