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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق القاهرة تعلن نتيجة دبلومي القانون الخاص والتجارة والاستثمارات الدولية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، نتيجة دبلوم القانون الخاص ودبلوم التجارة والاستثمارات الدولية دور يناير 2024 تحريري

https://law.cu.edu.eg/v1/result/portDr

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر ، عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد الخشت، بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وفي مستهل الاجتماع، قدم الدكتور محمد الخشت التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة قُرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأشاد المجلس، بالتقدم الكبير الذي حققته الجامعة في التصنيف الإسباني ويبومتركس ودخولها ضمن أفضل 500 جامعة من بين 30 ألف جامعةعالمية، وأصبح ترتيبها 499 بعد أن كانت في المرتبة 724 عام 2017.

وقدم المهندس أحمد ترك أمين عام الجامعة، تقريرًا  ماليًا حول ماتم إنفاقه من الموارد الذاتية للجامعة على المشروعات التعليمية والإنشائية الكبرى حيث تم الإنفاق على المشروعات الكبرى بنسبة 80٪؜ من الموارد الذاتية للجامعة مقابل 20٪؜ من الموازنة، وبلغت نسبة الإنفاق في الباب الثاني ٦٢٪؜ من الموارد الذاتية للجامعة مقابل إنفاق ٣٨٪؜ من الموازنة ، بخلاف المنصرف من الموارد الذاتية للكليات.

Jobs Education أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة الاستثمارات الدولية التصنيف الإسبانى الحقوق جامعة القاهرة العملية التعليمية والبحثية

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