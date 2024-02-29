هل أتمت الحكومة صفقة بيع شركة "وطنية"؟ متحدث مجلس الوزراء يحسم الجدل

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة إتمام صفقة الاستحواذ على شركة "وطنية"، مؤكدا أنه تم استعراض مجموعة من العروض المقدمة للاستحواذ على شركة وطنية وجار دراستها ويتم المقارنة بين الأفضل في العروض.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن إجراءات دراسة العروض مستمرة، وسيتم الاستقرار على الأفضل.

الإصلاح

وأشار إلى أن الرسالة الأساسية التي نوجهها، أن الدولة مستمرة في الإصلاح ودعم دور القطاع الخاص، للاستحواذ على عدد من شركات القوات المسلحة باعتباره جزءا من عملية الإصلاح للاقتصاد المصري.



وحول صفقة "الفنادق التاريخية"، أوضح أن الصفقة كانت قيمتها 800 مليون دولار، وتم الحصول على جزء من الصفقة، بواقع 520 مليون دولار، وخلال الفترة المقبلة سيتم الحصول على باقي المبلغ.