اشتباكات بين اليونيفيل ومواطنين لبنانيين.. وتدخل عاجل لحزب الله

تصاعد التوتر في حي السلم، شارع البركات بلبنان، بعد اشتباكات عنيفة بين مواطنين واليونيفيل بسبب دخول اليونيفيل للمنطقة دون مبرر وتسببهم في حالة من التوتر، بحسب إذاعة “صوت لبنان”.

وأشار اليونيفيل الى المعلومات الأولية بأنه تم توقيف عناصر اليونيفيل وتم تسليمهم للجنة الامنية في حزب الله.

فيما أفادت صحيفة " النهار" بأن فرنسا نقلت للمسؤولين اللبنانيين بأن رفض حزب الله الورقة الفرنسية ووقف إطلاق النار يعرض لبنان " لحرب إسرائيلية هائلة".

وكانت صحيفة ليبانون نيوز ذكرت في وقت سابق ان فرنسا سلمت بيروت مقترحا يتألف من ثلاث مراحل بشأن هدنة لمدة 10 أيام تليها محادثات حول الحدود.

وتضمن الاقتراح منع الفصائل المسلحة اللبنانية وإسرائيل من شن أي عمليات عسكرية ضد الطرف الآخر، بما في ذلك الضربات الجوية الإسرائيلية على لبنان.

كما اشتمل أيضا على انسحاب عناصر حزب الله 10 كلم من الحدود مع إسرائيل.

ونص الاقتراح كذلك على نشر ما يصل إلى 15 ألف جندي من الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية بجنوب لبنان.

فيما أفادت مصادر أمنية للأنباء بأن الوضع في جنوب لبنان خطير وينذر بتوسع رقعة الحرب.