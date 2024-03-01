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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد اعتزالها.. أمل حجازي تخلع الحجاب

أمل حجازي
أمل حجازي

عادت الفنانة أمل حجازى إلى الساحة وقامت بخلع الحجاب بعد 7 سنوات من ارتدائه واعتزالها التمثيل.

أعلنت الفنانة أمل حجازي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، عن تعرضها لحادث نتج عنه الإصابة في الظهر و كسر بالقدم.

كتبت أمل حجازي:"صار معي حادث قوي الله لطف فيني عندي اكثر من كسر برجلي ومتل ما شايفين تم وضع سياخ وبراغي من الداخل وإصابة بالضهر الحمدلله على كل شي ."

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تابعت:"يلي حبييت وصلو انو الانسان اذا كان بكامل صحته وقادر يقوم ويجلس هيدي اكبر نعمة مننساها ومنرجع منتذكرها لما نفقدها انك تقدر تنام مش موجوع وتقدر تبرم مرة على جنبك الشمال ومرة على جنبك اليمين براحة هيدي اكبر نعمة كمان مننساها كل ليلة عند النوم."

أضافت:"اذا مرض الانسان وطلبو منو كل ماله ليتعافى ما بيتأخر ولا لحظة انو يخسر كل ماله مقابل صحته فإدا كنت فقير وما بتشكي من اي اوجاع ومرض فانت اكبر غني ..الحمد والشكر لله في جميع الاحوال في السراء والضراء ..ادعولي بالشفاء..والله يشفي كل مريض."

اخبار الفن إعتزالها التمثيل الفنانة أمل حجازى المستريحة

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