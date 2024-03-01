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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. بعد جدل اختطافه .. ابن حلمي بكر يوكل مرتضى منصور..عقب اعتزالها| أمل حجازي تخلع الحجاب

امل حجازي
امل حجازي

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

ندى الكامل بإطلالة جديدة تكشف عن جرأتها

أعتادت ندي الكامل على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالتها بين حين لآخر لتسعرض جمال قوامها الممشوق وذوقها الرفيع لتكن دائما محط أنظار وإعجاب جمهورها.


 

ياسمينا العبد تشارك في الفيلم العالمي In Bloom عن تمكين المرأة

شاركت الفنانة ياسمينا العبد في المبادرة العالمية لتقديم مجموعة من الأفلام القصيرة المختارة تحت عنوان " In Bloom" التي تركز على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والتي تم اطلاقها تزامناً مع احتفالات شهر المرأة وقبيل اليوم العالمي للمرأة.

 

بعد جدل اختطافه .. ابن حلمي بكر يوكل مرتضى منصور

فوض هشام حلمي بكر المستشار مرتضى منصور، بتوكيل عام في مقر القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بهيوستن للقضايا، وذلك بعد أيام من أزمة إختفاء والده، وإتهامه بأن زوجته سماح القرشي مختطفاه في أحد قرى مصر.

 

بعد اعتزالها.. أمل حجازي تخلع الحجاب

عادت الفنانة أمل حجازى إلى الساحة وقامت بخلع الحجاب بعد 7 سنوات من ارتدائه واعتزالها التمثيل

إعتزالها التمثيل الأخبار المحلية والعالمية الساعات الماضية المستشار مرتضى منصور فيلم العالمي قسم الفن ياسمينا العبد

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