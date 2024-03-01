ارتفاع أسعار النفط العالمية في تعاملات ختام الأسبوع

ارتفعت أسعار النفط، في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم، وتتجه لختام الأسبوع على زيادة طفيفة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، تسليم مايو، 29 سنتا أو ما يعادل 0.4 % ووصلت إلى 82.20 دولاراً للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتاً أو 0.3 % إلى 78.48 دولاراً.

كان النفط في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية متواضعة حيث استمرت مقاييس السوق في إظهار علامات القوة، حيث من المقرر أن تقرر أوبك + في وقت مبكر من هذا الشهر ما إذا كانت ستمدد تخفيضات الإنتاج في الربع المقبل.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 82 دولارًا للبرميل وارتفعت بنسبة 0.7٪ خلال الأسبوع، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط نحو 79 دولارًا.

وقد توسعت فروق الأسعار السريعة لكلا المعيارين بشكل أكبر في هيكل متخلف صعودي، وهو مؤشر على تشديد الأسواق المادية.