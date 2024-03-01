بث مباشر .. شعائر الجمعة الثالثة من شهر شعبان بمسجد عمر بن عبدالعزيز

ينقل التليفزيون المصري وعدد من القنوات الخاصة والإذاعة شعائر صلاة الجمعة الثالثة من شهر شعبان، والتي يؤديها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف من رحاب مسجد عمر بن عبدالعزيز بمحافظة بني سويف، في إطار الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة.

الجمعة الثالثة من شهر شعبان

وتبدأ شعائر الجمعة الثالثة من شهر شعبان بتلاوة قرآنية للقارئ الشيخ إبراهيم الفشني، ويأتي موضوع خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان: «الاستعداد لرمضان بالتكافل ومجالس العلم وتلاوة القرآن».

وقال وزير الأوقاف إن العيد القومي لمحافظة بني سويف في شهر مارس من كل عام يأتي تتويجا لملحمة وطنية سطرها أبناء المحافظة في مواجهة الاحتلال الإنجليزي آنذاك، فتحية لأهالي بني سويف في عيدهم القومي.

دعاء الجمعة الثالثة من شهر شعبان

ورد في الشرع الشريف العديد من الأدعية لكن يوم الجمعة أحب الذكر فيه الصلاة على النبي فهو من أهم الأدعية التي يستحب قولها في دعاء الجمعة الثالثة من شهر شعبان مكتوب، والتي يعد الهدف منها هو التضرع في دعاء الجمعة الثالثة من شهر شعبان مكتوب، وأن يدعو العبد الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لنا وأن يحقق أمانينا ويرضى عنا ويغفر لنا ذنوبنا، وفيما يلي بعض من دعاء الجمعة الثالثة من شهر شعبان مكتوب مما يحبب قولها في هذا اليوم المبارك.

-اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت، اللهم ابسط علينا من بركاتك، ورحمتك، وفضلك، ورزقك، اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الخوف، اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك، ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك.

- اللهم يا رافع السماوات والأرض ارفع اعمالنا إليك في هذا اليوم يوم الجمعة الثالثة من شهر شعبان المبارك وأنت راضٍ عنّا.

- اللهم في هذا اليوم المبارك، ارحم ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس، انت ربّ العالمين وربّ المستضعفين وأنت ربيّ.

- اللهم يا معزّ نسألك في الجمعة الثالثة من شعبان أن ترحمنا وتعزّ أمتنا وتغفر لنا خطايانا، اللهم انت وحدك ولي ذلك ووحدك القادر عليه.

- اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت بعدهما.

- اللهم في الجمعة الثالثة من شعبان أعزّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعدّ لهذه الأمّة الضعيفة عزّها ومجدها بقدرتك يا قدير يا جبار.

- اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدّم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت.

- اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، أرحمني برحمتك.

- اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.