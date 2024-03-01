دعاء يوم الجمعة لحفظ البيوت .. احرص عليه طوال اليوم

تحصين البيوت أحد الأمور التي سنها الشرع الحنيف ، وحث عليها، لا سيما في يوم الجمعة خير أيام الله عز وجل الذي خصه بساعة استجابة ، يجب أن ندركها ونجتهد فيها حتى ننال ما نريد ، وأدعية حفظ البيت من كل شر والآيات القرآنية التي يتم قراءتها لتحصين البيت من الشرور سواء شر الإنس والجن، وقد ثبت عن خاتم الأنبياء والمرسلين أنه كان يتعوذ من الجن ومن عين الإنسان، ومن ثم نستعرض أدعية حفظ البيت من كل شر

دعاء تحصين البيت من الحسد

“بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم”.

تحصنت بالله العلي العظيم من همزات ونزغات الشياطين .تحصنت بالله العلي العظيم من تزيين وتحزين الشياطين. تحصنت بالله العلي العظيم من خبث وخبائث الشياطين .تحصنت بالله العلي العظيم من مكر ومكائد الشياطين. تحصنت بالله العلي العظيم من وساوس ومس وسلطان الشياطين، وأعوذ بالله العلي العظيم أن يحضرون.

تحصنت بالله واعتصمت بالله الذي لا إله إلا هو.. إلهنا وإله كل شيء.. واستعنت بالله واستعذت بالله الذي لا إله إلا هو … إلهنا وإله كل شيء.. واستنصرت بالله واسترحمت بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء.. واستهديت بالله واستشفيت بالله واستغنيت بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء.. واستدفعت كل إيذاء وبلاء وشر وشقاء عني وعن أهلي ومالي وعن زوجي وذريتي وعن جميع المسلمين بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

حصنت نفسي وأهلي ومالي وزوجي وذريتي بالله الحي القيوم.

كما ورد عنه صلي الله عليه وسلم قوله: “اقرؤوا سورة البقرة؛ فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة”، والبطلة أي السحرة.

«بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، باسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس، أو عين حاسد، الله يشفيك باسم الله أرقيك».

«اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي».

«أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه، ونفخه ونفثه». وكذلك يمكن قول: «اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري»

دعاء لحفظ البيت من الأعداء

أعوذ بكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل و النهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن.

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت.. عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم.. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.

تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو، إلهي وإله كل شيء، واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله الذي هو حسبنا، حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الذي هو حسبي، حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا ، ليس وراء الله مرمى، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.

كيفية تحصين البيت بالرقية الشرعية

الرقية الشرعية هي ما يتم الاستعانة به من كلام الرسول الكريم أو من كتاب المولى عز وجل للشفاء من الأمراض والنجاة من الشرور، وهناك شروط أساسية في الرقية الشرعية حتى تكون صحيحة، وهي كما يلي: ينبغي أن تكون بكلام الله وصفاته وأسمائه، أو المأثور عن نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. يجب يكون الراقي على اعتقاد كامل بأن الرقية لا تؤثر في حد ذاتها، ولكن بتقدير من المولي وبأمر منه جلا وعلا. وأخيرا، يشترط أن تكون باللغة العربية.

وهذه الرقية تعتمد على قراءة بعض الآيات القرآنية المحددة، والتي يمكن إيضاحها كما يلي: قراءة الأيتين الأخيرتين من سورة البقرة، فهي كافية لدفع الشرور عن الإنسان. قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين “الفلق والناس” ثلاثة مرات في الصباح والمساء. قراءة سورة البقرة كاملة، فهذه السورة لها فضل عظيم وتطرد الشياطين من المنزل.

دعاء حفظ البيت من الحريق والسرقة

((اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق ، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت ، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا ، وأعوذ بك أن أموت لديغا) والله سبحانه وتعالى خير حافظا وهو أرحم الراحمين.

عن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال: يا أبا الدرداء قد احترق بيتك . قال: ما احترق، قد علمت أن الله عز وجل لم يكن ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من قالهن أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسي، ومن قالهن آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح : اللهم أنت ربي ، لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ، إن ربي على صراط مستقيم.

دعاء تحصين البيت والأولاد

(أعوذ بكلمات الله التامات، التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق، وذرأ، وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق، إلا طارقا يطرق بخير، يا رحمن).



(أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة). (اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية).

(هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم* هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون* هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم).