عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء يوم الجمعة لحفظ البيوت .. احرص عليه طوال اليوم

صدى البلد

تحصين البيوت أحد الأمور التي سنها الشرع  الحنيف ، وحث عليها، لا سيما في يوم الجمعة خير أيام الله عز وجل الذي خصه بساعة استجابة ، يجب أن ندركها ونجتهد فيها حتى ننال ما نريد ، وأدعية حفظ البيت من كل شر والآيات  القرآنية التي يتم قراءتها لتحصين البيت من الشرور سواء شر الإنس والجن، وقد ثبت عن خاتم الأنبياء والمرسلين أنه كان يتعوذ من الجن ومن عين الإنسان، ومن ثم نستعرض  أدعية حفظ البيت من كل شر

 

دعاء تحصين البيت من الحسد

“بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم”.

تحصنت بالله العلي العظيم من همزات ونزغات الشياطين .تحصنت بالله العلي العظيم من تزيين وتحزين الشياطين. تحصنت بالله العلي العظيم من خبث وخبائث الشياطين .تحصنت بالله العلي العظيم من مكر ومكائد الشياطين. تحصنت بالله العلي العظيم من وساوس ومس وسلطان الشياطين، وأعوذ بالله العلي العظيم أن يحضرون.

تحصنت بالله واعتصمت بالله الذي لا إله إلا هو.. إلهنا وإله كل شيء.. واستعنت بالله واستعذت بالله الذي لا إله إلا هو … إلهنا وإله كل شيء.. واستنصرت بالله واسترحمت بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء.. واستهديت بالله واستشفيت بالله واستغنيت بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء.. واستدفعت كل إيذاء وبلاء وشر وشقاء عني وعن أهلي ومالي وعن زوجي وذريتي وعن جميع المسلمين بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

حصنت نفسي وأهلي ومالي وزوجي وذريتي بالله الحي القيوم.

كما ورد عنه صلي الله عليه وسلم قوله: “اقرؤوا سورة البقرة؛ فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة”، والبطلة أي السحرة.

التصرف الشرعي لشخص أدرك الإمام في التشهد الأخير من صلاة الجمعة

هل تبطل صلاة الجمعة حال النوم طوال الخطبة.. مجدي عاشور يوضح

أفضل دعاء للرزق في الصباح .. ردده قبل الذهاب للعمل

«بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، باسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس، أو عين حاسد، الله يشفيك باسم الله أرقيك».

«اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي».

«أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه، ونفخه ونفثه». وكذلك يمكن قول: «اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري»

 

دعاء لحفظ البيت من الأعداء

أعوذ بكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل و النهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن.

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت.. عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم.. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.

تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو، إلهي وإله كل شيء، واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله الذي هو حسبنا، حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الذي هو حسبي، حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا ، ليس وراء الله مرمى، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.

كيفية تحصين البيت بالرقية الشرعية 

الرقية الشرعية هي ما يتم الاستعانة به من كلام الرسول الكريم أو من كتاب المولى عز وجل للشفاء من الأمراض والنجاة من الشرور، وهناك شروط أساسية في الرقية الشرعية حتى تكون صحيحة، وهي كما يلي: ينبغي أن تكون بكلام الله وصفاته وأسمائه، أو المأثور عن نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. يجب يكون الراقي على اعتقاد كامل بأن الرقية لا تؤثر في حد ذاتها، ولكن بتقدير من المولي وبأمر منه جلا وعلا. وأخيرا، يشترط أن تكون باللغة العربية.

وهذه الرقية تعتمد على قراءة بعض الآيات  القرآنية المحددة، والتي يمكن إيضاحها كما يلي: قراءة الأيتين الأخيرتين من سورة البقرة، فهي كافية لدفع الشرور عن الإنسان. قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين “الفلق والناس” ثلاثة مرات في الصباح والمساء. قراءة سورة البقرة كاملة، فهذه السورة لها فضل عظيم وتطرد الشياطين من المنزل.

دعاء حفظ البيت من الحريق والسرقة

((اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق ، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت ، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا ، وأعوذ بك أن أموت لديغا) والله سبحانه وتعالى خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
عن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال: يا أبا الدرداء قد احترق بيتك . قال: ما احترق، قد علمت أن الله عز وجل لم يكن ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من قالهن أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسي، ومن قالهن آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح : اللهم أنت ربي ، لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ، إن ربي على صراط مستقيم.

دعاء تحصين البيت والأولاد

(أعوذ بكلمات الله التامات، التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق، وذرأ، وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق، إلا طارقا يطرق بخير، يا رحمن).


(أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة). (اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية).

(هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم* هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون* هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم).

 

دعاء تحصين البيت من الحسد أدعية حفظ البيت من كل شر دعاء لحفظ البيت من الأعداء الرقية الشرعية كيفية تحصين البيت بالرقية الشرعية دعاء حفظ البيت من الحريق والسرقة دعاء تحصين البيوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

 700 جنيه تراجع مفاجئ|انهيار أسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة لجماهير الزمالك قبل مباراة الأهلي| استبعاد عبد الله السعيد

بعد سداد الغرامة للزمالك .. محامي كهربا يفجر مفاجأة تعيد للاعب نصف أمواله

35 جنيهًا|نزول مستمر في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. وهذا ثمن البيض

معاشات مارس.. 1700 مكتب بريد مفتوحة يومي الجمعة والسبت

اليوم الذروة|الأرصاد تكشف عن طقس اليوم وتحذر المواطنين

احذروا انخفاض الرؤية.. الأرصاد: موجة رمال وأتربة تضرب مصر.. ومفاجأة يوم السبت

ترشيحاتنا

فتح باب التسجيل على فرص عمل للشباب بالخارج.. تفاصيل

بعد قرار الحكومة| جدول المرتبات بعد الزيادة الجديدة والتطبيق في هذا الموعد

الخارجية التركية تدين الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين في "دوار النابلسي"

دعاء يوم الجمعة لحفظ البيوت .. احرص عليه طوال اليوم

كيلو اللحمة بـ 250 جنيها.. التموين تعلن خفض أسعار سلع أهلا رمضان 2024

حكم قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة.. دار الإفتاء ترد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب البطانة.. خطيبة مسلم تثير الجدل بفستان الحفلة

طريقة تحضير دجاج ستربس كرسبي لرمضان

سارة سلامة تثير الجدل بالتاتو وفستان لافت

بسر خلطة عربيات الفول .. طريقة عمل المدمس زي الزبدة بمكون سحري

فيديو

تنحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو لضيف غير متوقع داخل خزانة ملابس بأستراليا

آخر كلام..شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب للمرة الثالثة

صورها في الحمام.. تفاصيل إنهاء طالبة العريش حياتها بعد ابتزازها والتنمر عليها

قالت هيخطفني ونطت من العربية..الشاهد الوحيد على واقعة حبيبة يكشف تفاصيل جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

اﻟﻤﺰﻳﺪ