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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد انتهاء الأزمة.. مجدي عبد الغني يصدم جماهير الأهلي بشأن كهربا

كهربا
كهربا

أعلن الإعلامي مجدي عبد الغني  خروج اللاعب كهربا من قائمة الاهلي في المباراة التالية عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك
 

وكتب مجدي عبد الغني :"‏

ميدياما

بلدية المحلة

يانج أفريكانز

محمود كهربا خارج قائمة الأهلي اليوم للمباراة الثالثة على التوالي ".


 

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم  بالنادي الأهلي نظيره التنزاني يانج أفريكانز في السادسة مساء اليوم الجمعة ،علىملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الفريقان ضمن المجموعة الرابعة في البطولة والتي تضم معهما شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني ، وضمن طرفي مباراة اليوم التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ، لا سيما وأن لقاء اليوم يسحم الصراع على صدارة المجموعة
 

وأقيم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز، أمس الخميس، بمقر النادي بالجزيرة، للاتفاق على كافةالترتيبات الخاصة باللقاء الذي سيجمع الفريقين في دوري أبطال أفريقيا.


حضر الاجتماع خالد بيبو مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد إداري الفريق، في حضور المنسق العامومراقب المباراة ومراقب الحكام وممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ومسئولي فريق يانج أفريكانز.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشرابالأحمر، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق بالكامل.

فيما يرتدي فريق يانج أفريكانز القميص الأصفر والشورت الأسود ويرتدي حارسه الطاقم البنفسجي بالكامل.

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