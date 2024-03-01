احتمال استغناء مش بس استبعاد من المباريات | خبر صادم لنجم الزمالك

كشفت تقارير صحفية، سر استعباد محمود علاء مدافع الزمالك من المشاركة مع الفريق خلال المباريات.

وأشارت مصادر صحفية، إلي أن اللاعب داخل في مشادة مع الجهاز الفني قبل سفر الفريق للجزائر في المباراة الماضية أمام أبو سليم الليبي بالكونفيدرالية الأفريقية.

وأوضح مصدر داخل نادي الزمالك، أن اللاعب سيكون بعيدا عن المشاركة في المباريات كقرار تأديبي له، الأمر الذي يحد من فرص تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم.

ولفت الإعلامي مهيب عبد الهادي، خلال تصريحات تليفزيونية، إلي أن محمود علاء وقع لفريق بيراميدز وإدارة الزمالك أرجأت تجديد تعاقده لنهاية الموسم برفقة محمد عواد ايضا الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي مع الفارس الأبيض.