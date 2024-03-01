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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا| خبير لوائح يثير قلق جماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

الأهلي
الأهلي

يستضيف فريق الأهلي، في السادسة من مساء اليوم الجمعة، نظيره يانج أفريكانز التنزاني، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب خبير اللوائح عامر العمايرة عبر حسابه على “فيس بوك”: "‏في حالة حصول محمد هاني على إنذار حال مشاركته بمباراة يانج أفريكانز التنزاني؛ سيغيب عن مباراة ذهاب دور الثمانية".

ويتصدر الأهلي بقيادة مديره الفني مارسيل كولر، ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا برصيد 9 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في 3، ويكفي المارد الأحمر التعادل من أجل التأهل متصدراً، واستكمال مشواره للحفاظ على اللقب.

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