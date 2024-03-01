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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزيرة البيئة تعلن انطلاق المرحلة الثانية لمسابقة صحتنا من صحة كوكبنا

صدى البلد

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة عن انطلاق المرحلة الثانية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا"، بالتعاون مع شركة سانوفي مصر المتخصصة في مجال صناعة الأدوية ، والمجلس الأعلى للجامعات ، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي ،حيث تستهدف تلك المرحلة طلبة الجامعات، بعدد ٢٠ جامعة مصرية على مستوى الجمهورية،  ومن المقرر خلالها توزيع (۱۰۰۰) دراجة هوائية على طلاب الجامعات الفائزين بالمسابقه.

وأوضحت وزيرة البيئة أن البرنامج الزمنى للمرحلة الثانية يتضمن تنفيذ عدة انشطة رياضية تشمل تنفيذ ماراثون جري، وماراثون بالدراجات وايضا تنفيذ أنشطة توعوية حول التنمية المستدامة ، وفرص العمل الخضراء، والتغيرات المناخية وتكنولوجيا المناخ ، والبصمة الكربونية ، والمحميات الطبيعية والاستثمار في الطبيعة ، وتم تحديد عدد ٧ جامعات مستضيفة ، ومشاركة ٢٠ جامعة مصرية.

وانطلقت فعاليات المسابقة من جامعة اسيوط والتى تعد الجامعة المستضيفة، حيث تم تنفيذ مسابقة ماراثون رياضي تحت شعار " صحتنا من صحة كوكبنا" بمشاركة عدد ٦  جامعات من جنوب الصعيد وتشمل (أسوان والاقصر وسوهاج وجنوب الوادى ، والوادى الجديد)، وقد شارك بالماراثون ٣٠٠ متسابق ومتسابقة ،وبلغت مسافة الماراثون ٣ كيلو متر ، ويهدف الماراثون لنشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات ، وسيتم تسليم الجوائز لافضل (۱۰) مراكز للطلبة.

وتتضمن الانشطة التوعوية تنفيذ ندوات تثقيفية توعوية ، ومسابقة عمل فيديو توعوي وابحاث علمية في مجالات التنمية المستدامة وفرص العمل الخضراء، والتغيرات المناخية وتكنولوجيا المناخ والبصمة الكربونية،  والمحميات الطبيعية والاستثمار في الطبيعة ، وسيتم  تصعيد افضل ثلاث مراكز ، ويتم تسليم الجوائز لافضل ٣ مراكز، وايضا تنفيذ مسابقة مشروع في مجال ريادة الأعمال على أن تكون المشروعات تدعم مجال الربط بين الطاقة والمياه والغذاء وكذلك ابتكار تكنولوجيا جديدة تكون أنظف واقدر على إنقاذ الموارد البيئية للحد من التلوث والتدهور البيئى، على ان يتم تصعيد افضل ثلاث مشروعات ريادية ويتم تسليم الجوائز لأفضل (۳) مراكز للفرق المشاركة .

ومن المقرر تنفيذ الأنشطة سالفة الذكر  خلال جدول زمنى محدد ، بعدد من الجامعات الاخرى وتشمل جامعة السويس وهى الجامعة المستضيفة، على ان تضم جامعات القطاع المشارك (السويس ، بورسعيد،  العريش، قناة السويس)، وجامعة الفيوم الجامعة المستضيفة، على ان تضم جامعات القطاع المشارك ( الفيوم، بنى سويف،  المنيا )، وجامعة الإسكندرية مستضيفه ، وتشمل جامعات القطاع المشارك ( الإسكندرية، دمنهور ، مطروح ) وايضا جامعة المنصورة وتضم ( المنصورة ، دمياط، طنطا ، كفر الشيخ ) بالاضافة الى جامعة القاهرة وتضم جامعات( القاهرة ، عين شمس،  حلوان، بنها) ، وجامعة المنوفية وتشمل جامعات القطاع المشارك( المنوفية، الزقازيق، كفر الشيخ ).

يذكر انه تم اطلاق المرحلة الأولى من المسابقة خلال عام ٢٠٢٢ على مستوى محافظات الجمهورية بهدف رفع الوعي البيئي لدى كافة فئات المجتمع وتنفيذ أنشطة توعوية لحماية البيئة والحفاظ عليها ، وتم توزيع عدد من الدراجات الهوائية على الفائزين والتى تم اختيارها بعناية لتعكس الأهتمام بالبيئة وما تسهم به من تقليل للانبعاثات نظراً لأهمية نشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام .

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