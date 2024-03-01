8 أمور تحقق النجاة للمسلم.. بادر باغتنامها قبل رمضان

كشف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عن 8 أمور من شأنها أن تحقق النجاة للمسلم، مشددًا على أهمية الصدقة في أيام الخير واستقبال شهر رمضان.

8 أمور من شأنها أن تحقق النجاة للمسلم

وقال وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة اليوم، من رحاب مسجد عمر بن عبدالعزيز بمحافظة بني سويف، تحت عنوان:"الاستعداد لرمضان": إن النجاة في هذه الثمانية يقول الحق سبحانه وتعالى: ۞ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)

خطبة الجمعة الثالثة من شهر شعبان

وحذر وزير الأوقاف، الإنسان من أن يغتر بشبابه فكم من شباب حصده الموت، وألا يغتر بماله أو دياره أو زوجه وأن يتذكر قول الله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾[ التوبة: 24]

وتابع وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة اليوم، من مسجد عمر بن عبدالعزيز من محافظة بني سويف تحت عنوان الاستعداد لرمضان: “هذه 8 أشياء إياك أن تنخدع بها أو تشغلك عن ذكر الله”.

وقد حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، لتحمل عنوان: «الاستعداد لرمضان بالتكافل ومجالس العلم وتلاوة القرآن».

وأعلنت الأوقاف عن موضوعات ومساجد برنامج (المنبر الثابت) المشترك بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف خلال شهر مارس 2024م في جميع المحافظات، وذلك في عدد (1119) مسجد، وأماكن تنفيذ البرنامج ، وذلك على النحو التالي:

1- الثلاثاء :24 شعبان 1445هـ، الموافق: 5 / 3 /2024م ، عن موضوع: (الاستعداد لشهر رمضان).

2- الاثنين :1 رمضان 1445هـ، الموافق: 11 / 3 / 2024م ، عن موضوع: ( فضائل الصيام).

3- الأربعاء :3 رمضان 1445هـ، الموافق: 13 / 3 / 2024م ، عن موضوع: (مبطلات الصيام) .

4- الاثنين 8 رمضان 1445هـ، الموافق: 18 / 3 / 2024م ، عن موضوع: (أحكام المسافر في نهار رمضان).

5- الأربعاء: 10 رمضان 1445هـ ، الموافق: 20 / 3 / 2024م، عن موضوع: (رمضان شهر الانتصارات)

6- الاثنين:15 رمضان1445 هـ ، الموافق: 25 / 3 / 2024م ، عن موضوع: (رخص الحامل والمرضع في رمضان).

7- الأربعاء:17 رمضان 1445هـ ، الموافق: 27 / 3 / 2024م ، عن موضوع: (يوم بدر .. دروس وعبر) .