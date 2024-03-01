هجوم أمريكي بريطاني على مدينة الحديدة غرب اليمن

أفادت تقارير إعلامية عالمية بوقوع هجوم أمريكي بريطاني استهدف منطقة الجبانة بمدينة الحديدة غرب اليمن؛ نقلا عن وسائل إعلام تابعة للحوثيين.

ولم يتم الإعلان عن سقوط إصابات أو وقوع أضرار.

وبالأمس، جدد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، التأكيد على استمرار العمليات في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن ومضيق باب المندب.

وتحدث الحوثي عما وصفه بأنها «مفاجآت عسكرية لا يتوقعها أحد»، مشيراً إلى عمليات جماعته بلغت استهداف 54 سفينة بإجمالي 384 صاروخًا وطائرة مسيّرة، منذ نوفمبر الماضي.

وتستمر التوترات في البحر الأحمر مع اتساع الحضور العسكري وتواصل المواجهة بين القوات الأمريكية والبريطانية من جهة، والحوثيين من جهة أخرى.