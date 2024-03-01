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الإشراف العام
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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب المجتمع الدولي وواشنطن بدعم جهود مصر لإنهاء معاناة الفلسطينيين

محمد الصالحي، عضو
محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ

أكد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف، أن الاتصال الهاتفي الذى تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسى من الرئيس الأمريكى كشف مجدداً عن الموقف المصرى التاريخى والواضح تجاه القضية الفلسطينية وحرص مصر على ضرورة الوقف الفورى للاعتداءات الوحشية والمجازر البشرية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى منذ يوم 7 اكتوبر من العام الماضى وحتى الان مطالباً من المجتمع الدولي وواشنطن دعم جهود مصر لإنهاء معاناة الفلسطينيين.


وأشاد "الصالحي" فى بيان، أصدره اليوم أن مواقف مصر تجاه القضية الفلسطينية واضحة أمام العالم كله ولابد من التدخل العاجل والسريع من العالم كله لاجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني.


كما أشاد الدكتور محمد الصالحى بحرص الرئيسين السيسى وبايدن على تناول الجهود المشتركة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتهدئة في قطاع غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية مطالباً من واشنطن دعم تأكيد ومطالبة الرئيس السيسى بضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، يتيح نفاذ المساعدات الإنسانية بالشكل الكافي والملائم، بما يحقق تحسناً حقيقياً في الأوضاع بالقطاع.

وقال محمد الصالحى، إنه يجب على المجتمع الدولى بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية ومختلف دول العالم أن تعى التحذير الواضح والحاسم من الرئيس السيسى من خطورة استمرار التصعيد العسكري واستهداف المدنيين، مشيداً بتأكيد الرئيس السيسى على إدانة مصر الكاملة لاستهداف المدنيين العزل بالمخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.


وأكد محمد الصالحى، أن اشادة الرئيس الأمريكي بالجهود المشتركة للدفع تجاه التهدئة، التي تعد أولوية في الوقت الحالي لاستعادة الاستقرار في الإقليم وتقديره بوجه خاص للجهود المصرية المكثفة سواء على المسار السياسي الهادف للتهدئة أو من خلال دورها القيادي المحوري في عملية إدخال المساعدات الإغاثية لأهالي غزة عبر منفذ رفح يعد اعترافاً صريحاً وواضحاً بالأهمية الكبيرة لدور مصر التاريخى والفاعل تجاه القضية الفلسطينية
وتناول الاتصال بين الرئيسين السيسى وبايدن مجمل الأوضاع الإقليمية حيث أكد الرئيسان ضرورة تجنب توسع الصراع بالمنطقة، واتفقا على استمرار التشاور والتنسيق لضمان استعادة السلم والأمن بالإقليم، كما تم خلال اللقاء تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بينهما.

محمد الصالحى السيسي سلطات الاحتلال الإسرائيلي

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