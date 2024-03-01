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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند تعرب عن صدمتها لاستشهاد الفلسطينيين خلال انتظار المساعدات في غزة

طالبي المساعدات في
طالبي المساعدات في غزة

أعربت الهند، اليوم الجمعة، عن صدمتها الشديدة، بأن الخسائر في الأرواح في شمال غزة بالأمس حيث استشهد ما لا يقل عن 112 شخصا أثناء انتظار تسليم المساعدات.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت وزارة الخارجية الهندية، في بيان إن "فقدان أرواح في صفوف المدنيين والوضع الإنساني بوجه عام في غزة مبعث مستمر للقلق الشديد".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت فجر الخميس، مجزرة مروعة في شارع الرشيد غرب مدينة غزة، راح ضحيتها أكثر من 112 شهيدا ومئات الإصابات.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن قوات الاحتلال ودباباته المتمركزة في الطريق الساحلي "هارون الرشيد" في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، فتحت نيران رشاشاتها، باتجاه آلاف المواطنين من شمال قطاع غزة وتحديدا من مدينة غزة وجباليا وبيت حانون، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 112 منهم وإصابة المئات.

الاحتلال الاسرائيلي الخارجية الهندية الوضع الإنساني قطاع غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي

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