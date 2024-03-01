عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نيابة عن السيسي.. الملا يلقي كلمة مصر غدا بقمة رؤساء الدول المصدرة للغاز

صدى البلد

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ممثلا لمصر في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدي الدول المصدرة للغاز الذي عقد اليوم بالجزائر قبيل القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات المنتدي غدا السبت والتي يلقي الملا خلالها كلمة مصر نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

شارك في الاجتماع الذي افتتحه وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب وزراء ورؤساء وفود ١٢ دولة عضوا اساسيا بالمنتدي ضمت الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وايران وليبيا ونيجيريا و قطر وروسيا وترينداد وتوباجو والامارات وفنزويلا علاوة علي 7 دول بصفة  عضو مراقب ضمت انجولا وأذربيجان والعراق و ماليزيا وموريتانيا وموزمبيق وبيرو ، وامين عام منتدي الدول المصدرة للغاز  المهندس محمد هامل.

واكد المهندس طارق الملا علي اهمية المنتدي في تعزيز الحوار والتعاون البناء بين الدول الأعضاء والذي تنتمي مصر الي عضويته منذ بدء العمل به ،  مشيرا الي تنامي دوره  هذه المرحلة التي يمثل فيها الغاز الطبيعى العنصر الحاسم في تحقيق التحول الطاقي بصورة عادلة وميسرة وملائمة لاحتياجات الدول .

وخلال الاجتماع جرت المناقشات للانتهاء من التحضيرات لاجتماع قمة رؤساء الدول والحكومات بالمنتدي غدا والتي تشهد حضور  رؤساء وقادة الدول وممثليهم لمناقشة اطر التعاون بين الدول من اجل تعظيم الاستفادة من هذا المورد النظيف عالي القيمة في  ظل التحديات التي تمر بها صناعة الطاقة العالمية.


منتدى الدول المصدرة  للغاز  منظمة حكومية دولية بدأت اعمالها عام 2001 واتخذت الطابع الرسمي كمنظمة دولية عام 2008 لتوفر إطارًا لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول الأعضاء فيها باعتباره تجمع الدول الرائدة المصدرة للغاز في العالم، حيث يمثل آلية لحوار بناء بين منتجي الغاز ومستهلكيه من أجل تحسين استقرار وأمن العرض والطلب في أسواق الغاز حول العالم .


وتمثل الدول الاعضاء مجتمعة اكثر من 70% من احتياطيات الغاز العالمية، و39% من الإنتاج ، و اكثر من 40% من صادرات الغاز العالمية. علاوة علي هذا تمثل الدول الأعضاء في المنتدى مجتمعة أكثر من نصف صادرات العالم من الغاز الطبيعي المسال.

تم أمس  تدشين معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالعاصمة الجزائرية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

 700 جنيه تراجع مفاجئ|انهيار أسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة لجماهير الزمالك قبل مباراة الأهلي| استبعاد عبد الله السعيد

التطبيق بدأ.. زيادة الإيجار القديم رسميا.. و6 حالات تخضع للقرار

الداخلية تكشف ملابسات واقعة إنهاء طالبة جامعة العريش لحياتها

35 جنيهًا|نزول مستمر في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. وهذا ثمن البيض

أهلاوي أصيل.. كهربا يوجه رسالة لـ نجيب ساويرس بعد تسديد غرامة الزمالك

الموضوع كبير عليه.. هجوم عنيف من رضا عبد العال على مدرب الزمالك

ترشيحاتنا

الموافقة أونلاين.. توجيهات للقنصليات بمنح السائحين الوافدين لمصر إقامة 3 أشهر

صفقة ذهب مغشوش.. رحلة خطف شاب وابن عمه من الأقصر للعمرانية

عملان للخروج من أشد الضيق .. والرزق من حيث لا تحتسب

تراجع التضخم في مصر.. فيتش تشيد بصفقة رأس الحكمة : أكبر من توقعاتنا

سامح شكري: 2.4 مليون فلسطيني في غزة يحتاجون للمزيد من المساعدات

عضو بمجلس الزمالك يكشف مفاجأة بشأن غرامة كهربا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| ناقد يهاجم نسرين طافش بسبب إطلالتها الجريئة.. خطيبة مسلم تثير الجدل بفستان خطوبتها

موقف محرج لعروس أثناء حفل زفافها.. صور

تامر عبد المنعم يتولى إخراج أولى حفلات الخميس الأخير من كل شهر

أمريكا.. فيديو يظهر عملية اختطاف مروعة لامرأة في هذه الولاية | تفاصيل

فيديو

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات القادمة.. فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تطرح البرومو الرسمي لمسلسل جودر

الحدوتة خلصت | رد فعل كهربا بعد سداد غرامة الزمالك.. فيديو

صدمة للدولار بالسوق السوداء وتساؤلات حول مصير أسعار الذهب ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ