إعلامي: غرامة جديدة في انتظار الزمالك والسبب باتشيكو وبوطيب

علق الإعلامي عبدالناصر زيدان، على تسديد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، محمود عبدالمنعم "كهربا" غرامته بالجنيه المصري للزمالك.

وقال زيدان، خلال تصريحات تلفزيونية " إن الحصول على الغرامة بالجنيه المصري بدلا من الدولار لن تفرق كثير لأن الهدف واحد في النهاية وهو حصول الزمالك على حقوقه.



وتابع، الزمالك أمامه قضايا جديدة على غرار باتشيكو وخالد بوطيب، تسعى الإدارة لحلها لعدم التعرض لعقوبات جديدة، الزمالك كان أولى بالاستفادة بهذه المبالغ

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، استلامه قيمة مبلغ الغرامة المستحقة على كهربا، وتبلغ قيمتها 2 مليون و 476 ألف و 389 دولار.